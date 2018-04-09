Акция «Вахта Памяти-2018» стартовала на Кубани 

В рамках ежегодного проекта в регионе проводятся поисковые работы и благоустройство воинских захоронений, устанавливаются имена погибших в Великой Отечественной войне.
В митинге по случаю начала акции приняли участие заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Роман Дикий, ветераны Великой Отечественной войны, члены патриотических и поисковых клубов, общественных организаций и объединений.
На открытии наградили лучших поисковиков края. Добровольцам вручили знаки отличия «За отличие в поисковом движении III степени» и медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
В парке работали тематические площадки, выставки поисковиков и ДОСААФ России, полевая кухня.
Как отметили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, нынешняя «Вахта Памяти» особенная — в 2018 году Кубань празднует 75-летие освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Как ожидается, акция продлится до ноября.
Организаторами «Вахты Памяти» выступают министерство образования края совместно с «Центром патриотического воспитания молодежи Кубани». Поддержку акции оказывают краевая общественная организация «Южный Регион», местное отделение «Поискового движения России» и ассоциация «Кубаньпоиск», сообщает пресс-служба администрации края.