Объекты придорожного сервиса Кубани будут готовы через месяц

Объекты придорожного сервиса Кубани будут готовы уже через месяц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

С 9 апреля рабочие группы межведомственной комиссии по дорожному сервису начнут мониторинг объектов потребительской сферы.

Руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный подчеркнул, что работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. Придорожные территории очистят от несанкционированной торговли, которая порой располагается прямо на проезжей части.

Основные проблемы при благоустройстве таких объектов связаны с ремонтом фасадов зданий, озеленением территорий и заменой вывесок.