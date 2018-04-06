Храмы Косино-Ухтомского района приглашают жителей освятить куличи

В воскресенье 8 апреля отмечаем Пасху — главный праздник всего церковного года. Пасха — это праздник Воскресения Христова.

В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста.

Публикуем расписания богослужений в храмах в районе Косино-Ухтомский на Великую Субботу и на Пасху.

Храм Живоначальной Троицы в Кожухове (ул. Святоозерская, дом 1)

7 апреля

Великая суббота; Благовещение Пресвятой Богородицы

07:00 Часы, Литургия

11:30-19:00 Освящение куличей

22:00 Чтение Апостола

23:00 Полунощница

8 апреля

Светлое Христово Воскресение. Пасха.

00:00 Крестный ход, светлая заутреня, Литургия

10:00 Часы, Литургия

17:00 Пасхальная вечерня и утреня

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино (ул. Большая Косинская, дом 29)

7 апреля

Великая суббота; Благовещение Пресвятой Богородицы

Никольский храм

06:40 Часы, Ранняя литургия

08.00 Малое освящение воды и начало освящения пасхальных приношений

Успенский храм

09.00 Часы, изобразительны

09.40 Вечерня, Литургия

21.00 Чтение деяний

23.30 Полунощница

8 апреля

Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Успенский храм

00.00 Крестный ход, Пасхальная утреня и 1-я литургия

06.40 2-я литургия

Никольский храм

09.40 3-я литургия

Успенский храм

17.00 Великая вечерня. Утреня

Храм Преподобного Серафима Саровского в Кожухово (1-й Красковский проезд, дом 38а, строение 1)

7 апреля

Великая суббота; Благовещение Пресвятой Богородицы

07.40 Литургия Свт. Василия Великого. Освящение пасхальных приношений

21.00 Чтение Деяний

23.00 Полунощница

8 апреля

Светлое Христово Воскресение. Пасха.

00.00 Крестный ход, Пасхальная утреня, Литургия