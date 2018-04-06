Храмы Косино-Ухтомского района приглашают жителей освятить куличи 

В воскресенье 8 апреля отмечаем Пасху — главный праздник всего церковного года. Пасха — это праздник Воскресения Христова.
В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста.
Публикуем расписания богослужений в храмах в районе Косино-Ухтомский на Великую Субботу и на Пасху.
Храм Живоначальной Троицы в Кожухове (ул. Святоозерская, дом 1)
7 апреля
Великая суббота; Благовещение Пресвятой Богородицы
07:00 Часы, Литургия
11:30-19:00 Освящение куличей
22:00 Чтение Апостола
23:00 Полунощница
8 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:00 Крестный ход, светлая заутреня, Литургия
10:00 Часы, Литургия
17:00 Пасхальная вечерня и утреня
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино (ул. Большая Косинская, дом 29)
7 апреля
Великая суббота; Благовещение Пресвятой Богородицы
Никольский храм
06:40 Часы, Ранняя литургия
08.00 Малое освящение воды и начало освящения пасхальных приношений
Успенский храм
09.00 Часы, изобразительны
09.40 Вечерня, Литургия
21.00 Чтение деяний
23.30 Полунощница
8 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
Успенский храм
00.00 Крестный ход, Пасхальная утреня и 1-я литургия
06.40 2-я литургия
Никольский храм
09.40 3-я литургия
Успенский храм
17.00 Великая вечерня. Утреня
Храм Преподобного Серафима Саровского в Кожухово (1-й Красковский проезд, дом 38а, строение 1)
7 апреля
Великая суббота; Благовещение Пресвятой Богородицы
07.40 Литургия Свт. Василия Великого. Освящение пасхальных приношений
21.00 Чтение Деяний
23.00 Полунощница
8 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00.00 Крестный ход, Пасхальная утреня, Литургия
14.00 Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя