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В Прикамье прокуратура выявила нарушения при начислении платы за ОДН
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В Прикамье прокуратура выявила нарушения при начислении платы за ОДН 

АиФ Пермь 38 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Жителям многоквартирного дома в Лысьве сделали перерасчёт квартплаты после проверки прокуратуры.
Вместе со специалистом Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края прокуратура проверила ПАО «Пермэнергосбыт». Выяснилось, что цифры по платежам за ОДН завышались.
«Жителям 20-ти квартирного дома плата в период с августа 2016 по октябрь 2017 года начислялась с нарушением», — пояснили в краевой прокуратуре.
В частности, размер платы за холодную воду, используемую при содержании общедомового имущества, превышал размер платы, рассчитанный исходя из норматива потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. А при определении размера платы за электроэнергию, потребленную при содержании общедомового имущества, учитывалась меньшая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, чем та, что отражена в техническом паспорте многоквартирного дома.
Жильцам провели перерасчёт платы на сумму 11,7 тысячи рублей. Виновного в допущенных нарушениях привлекли к дисциплинарной ответственности.
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