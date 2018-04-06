В Прикамье прокуратура выявила нарушения при начислении платы за ОДН

Жителям многоквартирного дома в Лысьве сделали перерасчёт квартплаты после проверки прокуратуры

«Жителям 20-ти квартирного дома плата в период с августа 2016 по октябрь 2017 года начислялась с нарушением», — пояснили в краевой прокуратуре.

В частности, размер платы за холодную воду, используемую при содержании общедомового имущества, превышал размер платы, рассчитанный исходя из норматива потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. А при определении размера платы за электроэнергию, потребленную при содержании общедомового имущества, учитывалась меньшая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, чем та, что отражена в техническом паспорте многоквартирного дома.

Жильцам провели перерасчёт платы на сумму 11,7 тысячи рублей. Виновного в допущенных нарушениях привлекли к дисциплинарной ответственности.