Новый виток «утечки мозгов»: эксперты сетуют на закрытость России

«Молодежь голосует ногами за работу в современных лабораториях»

«Мозги», этот золотой фонд, продолжают утекать из России . Как показывают опросы аспирантов российских вузов, почти каждый 2-й потенциальный ученый, защитив кандидатскую, хотел бы «бросить якорь» где-нибудь в Западной Европе или Америке.

Опрос проводился Институтом прикладных исследований РАНХиГС в трех регионах страны — Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях среди молодых людей от 18 до 30 лет. Как показывают его результаты, засиживаться в родных краях по разным причинам (в основном из-за низкой зарплаты и проблемах с поиском работы по специальности) не собираются и студенты.

В среднем среди студентов-магистров и бакалавров хотят попробовать свои силы вдали от России 43,1%. Такое желания в меньшей степени испытывают выпускники средних специальных учебных заведений — около 28%.

Так что процесс миграции научных кадров сохраняется. Что ищут они в краю далеком? Этот вопрос «КВ» задал доктору экономических наук Игорю Николаеву