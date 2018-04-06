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Новый виток «утечки мозгов»: эксперты сетуют на закрытость России
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Новый виток «утечки мозгов»: эксперты сетуют на закрытость России 

Карельские вести 37 минут назад
«Молодежь голосует ногами за работу в современных лабораториях»
«Мозги», этот золотой фонд, продолжают утекать из России. Как показывают опросы аспирантов российских вузов, почти каждый 2-й потенциальный ученый, защитив кандидатскую, хотел бы «бросить якорь» где-нибудь в Западной Европе или Америке.
Опрос проводился Институтом прикладных исследований РАНХиГС в трех регионах страны — Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях среди молодых людей от 18 до 30 лет. Как показывают его результаты, засиживаться в родных краях по разным причинам (в основном из-за низкой зарплаты и проблемах с поиском работы по специальности) не собираются и студенты.
В среднем среди студентов-магистров и бакалавров хотят попробовать свои силы вдали от России 43,1%. Такое желания в меньшей степени испытывают выпускники средних специальных учебных заведений — около 28%.
Так что процесс миграции научных кадров сохраняется. Что ищут они в краю далеком? Этот вопрос «КВ» задал доктору экономических наук Игорю Николаеву:
— Для меня в этой тенденции нет ничего удивительного. Да, в последнее время в нашей стране кое-что сделано в плане закрепления научных кадров, в повышении зарплаты. Но мир меряется не только материальными благами — хотя в России до них ученым еще топать и топать. Не это самое главное. Люди, особенно молодые, хотят контактировать с коллегами по всему миру, быть коммуникабельными и открытыми в своих дискуссиях. К сожалению, наша страна сегодня все больше напоминает осажденную крепость. Где больше перспектив для развития научной мысли? Особенно если учесть не прекращающиеся «наезды» на РАН со стороны чиновников? Вот молодежь и голосует ногами за работу в других странах, в современных лабораториях, где можно профессионально расти и совершенствоваться…
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