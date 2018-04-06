Костин: «Мне по фигу на личные санкции» 

Один госбанкир попал под санкции — другой нет. В новом санкционном списке США присутствует фамилия президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, в то же время в перечне нет главы Сбербанка Германа Грефа.
Какими мотивами руководствовались американские чиновники, неизвестно. В декабре 2017 года Герман Греф в интервью Financial Times заявил, что по сравнению с новыми санкциями холодная война покажется детской забавой, а месяц спустя в интервью Business FM Андрей Костин заявил о своем отношении к санкциям:
Андрей Костин президент — председатель правления банка ВТБ «Я, честно устал уже от постоянных вопросов со стороны западных СМИ, кредитовали ли мы Трампа, в каких отношениях мы с Deutsche bank и прочую чушь. Понимаете, все-таки создается абсолютно определенная ситуация, когда Россию пытаются обвинить во всех грехах. Экспертов боятся тоже не стоит, также и санкций. Если честно, если можно не очень, может быть для прессы выражение, мне по фигу на самом деле на личные санкции. Я к этому отношусь совершенно спокойно: будут — значит будут. Считаю их необоснованными ни в отношении меня, ни в отношении моей организации, потому что мы всегда вели честный, транспорентный, хороший бизнес».
В новом санкционном списке США оказались 38 российских бизнесменов и компаний: среди них крупные предприниматели, принадлежащие им компании, должностные лица и компания, поставляющая российское оружие, то есть «Рособоронэкспорт».