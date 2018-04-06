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Шанайя Твейн рассказала о Принсе
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Шанайя Твейн рассказала о Принсе 

Клео.Ру 41 минуту назад
Фото: Клео.Ру
Внезапная смерть американского артиста Принса (Prince) в апреле 2016 года стала трагедией для шоу-бизнеса. Шанайя Твейн (Shania Twain) до сих пор не может смириться с уходом звезды. Кантри-певица даже не смогла справиться с эмоциями, когда говорила о Принсе в студии ток-шоу.
Певица, которой исполнилось 52 года, рассказала, что когда певец обратился к ней и предложил продюсировать ее запись, она почувствовала себя польщенной. Это произошло незадолго до смерти Принса.
«Принс связался со мной вскоре после того, как я рассталась с мужем, и я просто не могла, я не была готова, — признается певица. — Я была не в том состоянии, а потом… потом он умер». И тут певица не смогла сдержать слез.
«Это просто стечение обстоятельств, которое не дало мне поработать с ним, — говорит она. — Я очень любила его. Он был удивительным человеком».
Шанайя недавно подписала трехлетний контракт на шоу в Лас-Вегасе, также она гастролирует с мировым турне по случаю выхода ее пятого студийного альбома Now, пишет Daily Mail.
Напомним, Принс скончался от передозировки «Фентанилом». Данный препарат является сильнодействующим опиоидным анальгетиком. По данным экспертов, артист самостоятельно ввел себе препарат, не рассчитав оптимальной дозы.
Источник фото: Globallookpress.com
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