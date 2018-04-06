Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» состоится в десятый раз

В мероприятиях предыдущих Форумов приняли участие свыше 2500 представителей из 18 стран мира, в т.ч. делегации из всех стран ЕАЭС и СНГ, а их рекомендации были использованы при подготовке и реализации решений на межгосударственном и национальном уровнях. В преддверии Форума его организаторов и участников приветствовали руководители международных организаций: генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности — Фр. Гарри, Председатель Исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев , Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии ЕАЭС Тимур Жаксылыков, заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Ван Кайвэнь, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота

Программа юбилейного Форума предусматривает пленарное заседание на тему «Проблемы и перспективы формирования евразийского рынка интеллектуальной собственности в цифровой экономике» с презентацией ежегодного доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и СНГ в 2017 году» и шесть сессионных заседаний, в рамках которых планируется обсуждение следующих тем:

«Евразийский рынок интеллектуальной собственности и конкурентоспособность в цифровой экономике» (на национальном— региональном— отраслевом — корпоративном уровнях);

«Ценообразование, налогообложение и бухгалтерский учет интеллектуальной собственности в инновационной кампании»;

«Управление интеллектуальной собственностью в кредитной организации и страхование рисков интеллектуальной собственности в инвестиционных проектах»;

«Защита интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции»;

«Таможенная защита интеллектуальной собственности и противодействие контрафакту в Таможенном Союзе»;

«Кадры для рынка интеллектуальной собственности».

С презентацией основного ежегодного доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ в 2017 году и приоритетах развития до 2025 г.» выступит Владимир Лопатин — генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель межгосударственного технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» МТК 550.

За 25 лет в странах ЕАЭС хотя и выдано 1,2 млн патентов, но действует из низ всего 350 тысяч патентов, а продается в год 1-2%. По оценке Президента России В. Путина , «вклад добавленной стоимости, которая образуется от оборота интеллектуальной собственности, в ВВП России — менее одного процента. Это не просто мало, это очень мало. В США этот показатель — 12 процентов, в Германии — 7–8, а у наших соседей в Финляндии — 20».

В 2017 г. интеллектуальная собственность включена в Перечень направлений, приоритетных для реализации общих процессов в рамках ЕАЭС. Цифровая повестка дня в мире и задачи обеспечить успешную интеграцию в рамках развития ЕЭАС и СНГ, в том числе построить к 2025 году единый финансовый рынок, предполагают выработку единых подходов, механизмов и правил формирования евразийского рынка интеллектуальной собственности. Именно здесь кроется потенциал конкурентоспособности национальных экономик и создания добавленной стоимости от оборота интеллектуальной собственности при переходе к цифровой экономике. В то же время, при наличии более 650 банков в странах ЕАЭС, из 570 российских банков менее 10 имеют успешные истории кредитования под залог интеллектуальной собственности, тогда как в США ежегодно банки выдают более 4 тысяч таких кредитов.

В целом, по оценке организаторов, обсуждение этих проблемных вопросов и механизмов их решения позволит сформировать единые подходы в рамках реализации Концепции формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств — участников СНГ, чтобы обеспечить условия конкурентоспособности при переходе к цифровой экономике.