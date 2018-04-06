Астахов: В нашей правоохранительной системе произошла революция

Топ-1: Госдума приняла законопроект о введении новой меры пресечения Павел Астахов : Госдума приняла законопроект о введении в УПК новой меры пресечения: запрета на определенные действия. В частности, суд может запретить приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми (например, общаться со свидетелями или потерпевшими), выходить из дома в определенные периоды времени, пользоваться средствами связи и многое другое.

Надо сказать, что такая практика очень распространена в странах Запада, особенно — в США . Введение запрета на определенные действия в российский УПК можно назвать революцией правоохранительной системы. Но сложно сказать насколько российские силовые ведомства сегодня располагают всем спектром необходимых технических средств и штатом сотрудников, чтобы отслеживать соблюдение запретов.

Топ-2: Освобождением арестованного на Украине судна «Норд» займется МИД Павел Астахов: Освобождением арестованного на Украине российского судна «Норд» и возвращением членов экипажа на родину занимается Министерство иностранных дел России.

Мы-то с вами думали, что только сомалийские пираты на просторах Индийского океана похищают суда, экипажи и грузы. Ан — нет, захваты происходят прямо под нашим носом. Будем надеяться, что нашим дипломатам (а не спецназу Министерства обороны ) удастся освободить наших граждан. Кстати, здесь очевиден фронт работ для юристов — международников.

Топ-3: Госдума обсуждает законопроект о болкировке сайтов с порочащей информацией Павел Астахов: Еще одна новость из парламента. Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект, который позволит блокировать сайты за отказ удалить информацию, признанную порочащей честь и достоинство граждан. Согласно инициативе, судебные приставы смогут ограничить доступ к сведениям в интернете, которые суд признает порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Вполне понятная мера, направленная на защиту таких важных нематериальных благ, имеющихся у каждого человека, как честь, достоинство, доброе имя и деловая репутация. Предлагается простой механизм: судебные приставы ограничат доступ к сведениям в интернете, которые суд считает порочащими гражданина или юридическое лицо. Правда, сперва нужно выиграть суд! А без хорошего адвоката, как известно, это невозможно. Ну, или без звонка «сверху».

Топ-4: Милонов предложил ввести в России полицию нравов Павел Астахов: Депутат Госдумы Виталий Милонов инициирует появление в России на время чемпионата мира по футболу полиции нравов. Парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением сформировать экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности.

Будем честны: идея не новая, но вполне актуальная. Некоторые журналисты и общественные деятели уже предлагают первый стационарный пост полиции нравов открыть непосредственно в Госдуме.

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