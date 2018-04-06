Коммунальщики Самары продолжают подготовку к пропуску паводковых вод

В настоящее время усилия бригад МП «Инженерные системы» направлены на поддержание сетей дождевой канализации в рабочем состоянии. В составе системы ливневой канализации города находятся сети протяженностью 374 км, 9179 смотровых и 5533 дождеприемных колодцев, а также две насосные станции.

Необходимо отметить, что подготовка ливневой канализации к пропуску талых вод ведется не только весной, а круглогодично. Например, в осенний период прошлого года промывка, очистка дождеприемных колодцев в низинах была выполнена повторно. Проверено наличие и состояние крышек и люков смотровых колодцев, дождеприемников, колодцы промаркированы. Произведена ревизия насосного оборудования станций. Приведены в готовность спецавтотранспорт и механизмы, подготовлено насосное оборудование для приема и перекачки талых вод. А еще в начале февраля текущего года в муниципальном предприятии был организован традиционный смотр готовности техники и личного состава производственных участков к работе в весенний период — проведен осмотр спецтехники, наличие шанцевого инструмента и спецодежды у ремонтно-аварийных бригад, проверен запас материально-технических средств. В феврале также были организованы противопаводковые тренировки, которые показали, что предприятие готово к работе при любых погодных условиях.

Стоит отметить, что в этом сезоне раньше обычных сроков был начат и выполнен пролив горячей водой дождеприемников. Это позволяет обеспечить их нормальную работу и предотвратить подтопление территорий в период оттепелей. Особое внимание уделяется состоянию сетей на дорогах, по которым следует общественный транспорт, а также участках близ станций метрополитена.

«Находящиеся в хозяйственном ведении сети дождевой канализации к пропуску талых вод весной 2018 года подготовлены. За год было отремонтировано 329 смотровых и 648 дождеприемных колодцев, очищено 47 км сетей дождевой канализации и 1350 колодцев; выполнена перекладка аварийных участков сетей по улицам Молодогвардейская, Солнечная, Заводскому шоссе. Коллектив предприятия постоянно находится в боевой готовности и не допустит серьезных подтоплений городских территорий», — сообщил директор МП г. о. Самара Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.

Чтобы обеспечивать эффективную эксплуатацию сетей дождевой канализации, а также предупреждать и ликвидировать подтопления дорог при такой неблагоприятной синоптической ситуации, МП «Инженерные системы» работает во взаимодействии с МП «Благоустройство», в том числе ежедневно помогая очищать от остатков снега дождеприемные решетки.

В целом сейчас в дневное время на сетях трудятся от 10 до 15 бригад. На данный период организована работа двух специализированных бригад, а также круглосуточная работа четырёх-пяти бригад для оперативного решения проблем, которые могут возникнуть в выходные дни и ночью.

Также важным видом работ в период весеннего паводка является содержание и обслуживание водовыпусков дождевой канализации. Водовыпуски, русла ручьев и оврагов являются потенциальными местами затопления во время схода талых вод, поскольку на их территориях нередко имеются скопления мусора, веток деревьев. В декабре — январе предприятие повторно провело расчистку от мусора и большого количества снега и льда мест возможных заторов, организовало наблюдение за состоянием выпусков и входных решеток.

Необходимо подчеркнуть, что в Самаре осталось намного меньше проблемных территорий, где ранее происходило подтопление в связи с отсутствием сетей дождевой канализации (с 2011 года ликвидировано 76 таких мест). Если раньше такие работы специалистами предприятия проводились по двум-трем адресам за сезон, то в 2017 году было оборудовано 18 территорий в разных районах города.

Кроме адресной работы по обращениям горожан, МП «Инженерные системы» в плановом порядке выполняет мероприятия по обследованию, приемке и восстановлению работоспособности бесхозных сетей дождевой канализации. Брошенные когда-то участки специалисты ремонтируют, очищают и подключают к действующим коммуникациям. Так, за период с 2011 по 2017 годы было восстановлено 59,7 км. В среднем каждый год предприятие обследует и принимает в хозяйственное ведение около 10 км бесхозных сетей и восстанавливает столько же ранее принятых. К примеру, в прошлом году вернули работоспособность сетям по следующим адресам: ул. Ташкентская в районе домов №№ 109-115,192, ул. Авроры, 122, ул. Владимирская, 50, ул. Аэродромная,66.

«Большое внимание уделяется и обратной связи с жителями города. Созданные в каждом районе органы местного самоуправления, действующие управляющие микрорайонов, активные жители сообщают о проблемах водоотведения талых вод, в том числе в своих дворах, в диспетчерскую службу, направляют обращения через социальные сети. И по указанным адресам стараемся оперативно принимать меры», — добавил Сергей Арзамаскин.

Своевременное выполнение целого комплекса мероприятий — необходимое условие, чтобы в период оттепели избежать подтопления городских территорий, оборудованных ливневой канализацией. И в то же время свести к минимуму вероятность подтопления, где таких сетей пока нет.

В последнем случае производится откачка талых вод с помощью илососных машин. Эту работу выполняет МП «Благоустройство». Данным предприятием задействуется как собственная техника, так и привлеченная. Сейчас основные работы осуществляются в Куйбышевском и Кировском районах. Напомним, они стартовали около двух недель назад. За это время улично-дорожную сеть осушили, откачав порядка 8,5 тысяч кубометров воды. Так, интенсивные работы осуществляются на Заводском шоссе от ул. Кабельная до пр. Кирова, на ул. Магистральная и Зубчаниновском шоссе и др.