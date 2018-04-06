Минпромторг пообещал поддержать попавшие под санкции компании

«По тем компаниям, которые попали под санкции — будем ещё больше поддерживать», — цитирует чиновника РИА «Новости»

Как подчеркнул министр, ведомство будет «жесточайше» наказывать предприятия за отказ работать с контрагентами из санкционного списка.

Мантуров отметил, что прецеденты подобной практики являются неприемлемыми, а попытки её реализовать должны наказываться с помощью административных методов.

«Это по меньшей мере не патриотично, раз, — заявил министр. — А во-вторых, экономически мы этого делать не позволим. Мы не можем отвечать за внешний периметр, а что касается внутри страны — если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого вводятся санкции, то мы так же будем относиться к этим структурам».

Вечером 6 апреля Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении 38 физических и юридических лиц из России