Минпромторг пообещал поддержать попавшие под санкции компании 

Министерство промышленности и торговли России намерено увеличить поддержку попавшим под американские санкции компаниям, отметил глава ведомства Денис Мантуров.
«По тем компаниям, которые попали под санкции — будем ещё больше поддерживать», — цитирует чиновника РИА «Новости».
Как подчеркнул министр, ведомство будет «жесточайше» наказывать предприятия за отказ работать с контрагентами из санкционного списка.
Мантуров отметил, что прецеденты подобной практики являются неприемлемыми, а попытки её реализовать должны наказываться с помощью административных методов.
«Это по меньшей мере не патриотично, раз, — заявил министр. — А во-вторых, экономически мы этого делать не позволим. Мы не можем отвечать за внешний периметр, а что касается внутри страны — если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого вводятся санкции, то мы так же будем относиться к этим структурам».
Вечером 6 апреля Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении 38 физических и юридических лиц из России.
Как объяснили в Белом доме, расширение ограничений является ответом США на «совокупность злонамеренной деятельности российского Правительства по всему миру».