Уже более 200 заявок подали на премию «Наше Подмосковье»

К настоящему времени на соискание ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» подано более 200 проектов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В этом году, как и в прошлом, проекты принимаются по четырем категориям в зависимости от количества участников: «Инициатива», «Команда», «Объединение» и «Сообщество».

«На сегодняшний день на сайте премии Наше-Подмосковье.РФ зарегистрированы и прошли модерацию 217 проектов, в которые вовлечены 594 человека. Наибольшее количество заявок традиционно поступает в категории «Инициатива». Самыми активными на данный момент являются жители Люберец . За проекты уже отдано 223 голоса», — отмечается в сообщении.

Как сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева , одна из ключевых особенностей этого года — специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий. Еще одним новшеством премии в этом году станет обязательная экспертиза объектов.

«Дополнительным анализом заявок в текущем году займутся Агентство стратегических инициатив , общероссийская общественная организация «Офицеры России», Центральный спортивный клуб армии, всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общество охраны природы», — перечислила Плещева.

По ее словам, все эти операторы имеют отношение к номинациям и смогут оценить проекты в соответствии со своими специализациями.

Прием заявок на ежегодную премию губернатора «Наше Подмосковье» стартовал 26 марта и будет продолжаться до 31 мая. В этом году количество победителей составит 2018 человек.