Ещё
Уже более 200 заявок подали на премию «Наше Подмосковье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уже более 200 заявок подали на премию «Наше Подмосковье» 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
К настоящему времени на соискание ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» подано более 200 проектов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
В этом году, как и в прошлом, проекты принимаются по четырем категориям в зависимости от количества участников: «Инициатива», «Команда», «Объединение» и «Сообщество».
«На сегодняшний день на сайте премии Наше-Подмосковье.РФ зарегистрированы и прошли модерацию 217 проектов, в которые вовлечены 594 человека. Наибольшее количество заявок традиционно поступает в категории «Инициатива». Самыми активными на данный момент являются жители Люберец. За проекты уже отдано 223 голоса», — отмечается в сообщении.
Как сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, одна из ключевых особенностей этого года — специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий. Еще одним новшеством премии в этом году станет обязательная экспертиза объектов.
«Дополнительным анализом заявок в текущем году займутся Агентство стратегических инициатив, общероссийская общественная организация «Офицеры России», Центральный спортивный клуб армии, всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общество охраны природы», — перечислила Плещева.
По ее словам, все эти операторы имеют отношение к номинациям и смогут оценить проекты в соответствии со своими специализациями.
Прием заявок на ежегодную премию губернатора «Наше Подмосковье» стартовал 26 марта и будет продолжаться до 31 мая. В этом году количество победителей составит 2018 человек.
РИАМО: последние новости
Суд обязал McDonald's декларировать продукцию, реализуемую в «МакАвто» и «МакЭкспресс» В Госдуму внесли проект закона о демонополизации железнодорожных перевозок Улицу Туполева между городами Жуковский и Раменское начнут реконструировать уже летом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства51
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян524
Путин уволил одиннадцать генералов355
Описана схема переправки российских наемников в Сирию332
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение