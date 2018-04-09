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Почти 9 тысяч браков заключено за I квартал 2018 года в Подмосковье
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Почти 9 тысяч браков заключено за I квартал 2018 года в Подмосковье 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
В I квартале 2018 году в Московской области зарегистрировано почти 9 тысяч браков. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Ольга Забралова. В 2017 году в Московской области зарегистрировано более 58,5 тысяч браков.
В главном управлении ЗАГС Московской области на этой неделе ожидают большое количество церемоний бракосочетания.
Традиционно на Красную горку, которая в этом году выпадает на 15 апреля, приходится огромное количество свадеб. По народным приметам считается, что свадьба, сыгранная именно в этот день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Подмосковные органы ЗАГС готовы к наплыву посетителей
— добавили в главном управлении ЗАГС МО.
Всего в Московской области насчитывается 106 органов записи актов гражданского состояния. В декабре прошлого года отмечался
100-летний
юбилей службы регистрации актов гражданского состояния Российской Федерации.
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