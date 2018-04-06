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В Химках запустили приложение по поиску парковочных мест во дворах
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В Химках запустили приложение по поиску парковочных мест во дворах 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках запустили пилотный проект, который помогает жителям 130 многоэтажных домов найти в режиме онлайн свободное место для парковки во дворе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Жители многоэтажек Химок могут в онлайн-режиме найти парковку во дворе своего дома. В рамках уникального пилотного проекта на крышах многоэтажек, подведомственных МП «ДЕЗ ЖКУ», установили более 500 камер, которые ежеминутно фотографируют придомовую территорию. Пилотный проект охватил дворовые территории площадью около 160 гектаров», — говорится в сообщении.
Как пояснил директор МП «ДЕЗ ЖКУ» Руслан Гаевский, в приложении пользователь может увидеть с высоты птичьего полета места, которые невозможно увидеть из окна автомобиля.
«По сути, это «живая» карта, которая, в отличие от спутниковых карт, отображает местность в режиме реального времени и имеет намного большее разрешение, есть возможность следить не только за парковками, но и, к примеру, за уборкой придомовых территорий», — добавил он.
Помимо облегчения поиска парковки, фотосъемка позволяет осуществлять масштабный визуальный контроль за городской территорией для нужд ЖКХ, правоохранительных органов, МЧС и других служб.
«С помощью бесплатного сервиса GetParking автовладелец сможет не только найти свободное место в своем дворе, но и присмотреть за своим автомобилем, даже если оставил его в соседнем дворе. Фотосъемка территорий производится круглосуточно с интервалом один раз в минуту. Также мы начали работать над автоматическим определением свободных мест посредством нейронной сети», — отметил исполнительный директор компании-разработчика Николай Цыгикало.
По словам представителей компании, сервис постоянно развивается, идет работа над расширением географии присутствия, разрабатываются новые функции приложения, готовится версия приложения на платформе iOS.
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