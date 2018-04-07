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Более 500 видеокамер установили на крышах домов в Химках для поиска парковочных мест в режиме онлайн
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Более 500 видеокамер установили на крышах домов в Химках для поиска парковочных мест в режиме онлайн 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 500 камер видеонаблюдения установили на крышах домов в Химках в рамках пилотного проекта по поиску свободных парковочных мест в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Жители 130 многоэтажек Химок теперь могут найти свободное парковочное место во дворе дома онлайн. Это стало возможным благодаря приложению, которое транслирует информацию с установленных на крышах домов более 500 камер. Пилотный проект охватил дворовые территории площадью около 160 га, подведомственных муниципальной управляющей компании «ДЕЗ ЖКУ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, помимо облегчения поиска парковки фотосъемка позволяет осуществлять масштабный визуальный контроль за городской территорией для нужд ЖКХ, правоохранительных органов, МЧС и других служб.
«С помощью бесплатного сервиса GetParking автовладелец сможет не только найти свободное место в своем дворе, но и присмотреть за своим автомобилем, даже если оставил его в соседнем дворе. Фотосъемка территорий производится круглосуточно с интервалом один раз в минуту. Это своеобразная панорама на 360 градусов в режиме реального времени. Также мы начали работать над автоматическим определением свободных мест посредством нейронной сети», — пояснил исполнительный директор компании-разработчика Николай Цыгикало.
По словам представителей компании, сервис постоянно развивается, идет работа над расширением географии присутствия, разрабатываются новые функции приложения, готовится версия приложения на платформе iOS.
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