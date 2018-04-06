В Петербурге загорелся строящийся «Лахта Центр»

Очевидцы сообщают, что вечером 6 апреля строящийся небоскрёб «Лахта Центра» оказался в дыму. Фотографии задымленной башни публикуют в соцсетях.

Подробностей пожара пока не поступало.