Ещё
В Петербурге загорелся строящийся «Лахта Центр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге загорелся строящийся «Лахта Центр» 

Ivyborg.ru 48 минут назад
Очевидцы сообщают, что вечером 6 апреля строящийся небоскрёб «Лахта Центра» оказался в дыму. Фотографии задымленной башни публикуют в соцсетях.
Подробностей пожара пока не поступало.
Ivyborg.ru: последние новости
Следственный комитет примет граждан во Всеволожске Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Новый сезон дорожных работ стартовал в Мурино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства52
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян527
Путин уволил одиннадцать генералов356
Описана схема переправки российских наемников в Сирию333
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение