Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в спорткомплексах Удмуртии 

В спортивных комплексах и ледовых дворцах Удмуртии выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает «Udm-Info» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В частности, прокуратура Завьяловского района проверила СК «Чекерил» и «Ледовый дворец Ижсталь», Воткинская межрайонная прокуратура — бассейн ДЮСШ «Знамя», Воткинские термы.
Самыми распространенными нарушениями являются использование горючих материалов, неисправности систем противопожарной защиты, недостаточная защищенность системами противопожарной защиты и т. д.