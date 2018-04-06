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Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в спорткомплексах Удмуртии
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Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в спорткомплексах Удмуртии 

Rambler News Service 53 минуты назад
В спортивных комплексах и ледовых дворцах Удмуртии выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает «Udm-Info» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В частности, прокуратура Завьяловского района проверила СК «Чекерил» и «Ледовый дворец Ижсталь», Воткинская межрайонная прокуратура — бассейн ДЮСШ «Знамя», Воткинские термы.
Самыми распространенными нарушениями являются использование горючих материалов, неисправности систем противопожарной защиты, недостаточная защищенность системами противопожарной защиты и т. д.
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