Маникюр 2018: 5 новейших гель-лаков (и где их попробовать)

Какой гель-лак можно отнести к категории «эко», что интересного в новых цветовых палитрах и зачем нужно обязательно попробовать линейку с Creative Play Gel от CND? Рассказываем и делимся адресами.

Что: Fedua

Бренд эко-косметики Fedua был создан Лукой Гонцини, семья которого более пятидесяти лет занималась производством красок для дома, был создан в 2015-м году. В нашу страну он пришел спустя два года, появившись в салонах красоты Prive 7 и Mahash. От обычного гелевого покрытия Fedua отличается возможностью создать глубокий цвет (даже если наносить лак тонким слоем), стойкостью — держится до 4-х недель, блеском –даже спустя 14 дней кажется, что ты только что вышел от мастера по маникюру. Цветовая палитра не слишком большая, но даже при отсутствии ста оттенков вы обязательно найдете свой: персиковый Peach Blossom для нежной весны или классический Safari Rose для холодов. При производстве лаков Fedua не используются вредные формальдегиды, толуол, дибутилфталаты — поклонники органики обязательно оценят.

Где: Prive 7, Фрунзенская набережная 24/7 Go Coppola, ул. Никольская 10/2 Mahash The Only Spa, Тверская, 22 Что: Beautix

Около пяти лет назад француженка из простой семьи Кристин Бенуа, увлекающаяся изобразительным искусством, под руководством дяди-химика придумала свою формулу гель-лаков, перевернувшую мир устойчивых покрытий с ног на голову. В нашу страну бренд Beautix пришел чуть больше трех лет назад и сразу же обзавелся армией поклонников. Сначала выбор у них был не слишком большой — около двадцати оттенков. Сегодня свой цвет в Beautix найдут даже те, кого сложно удивить хоть чем-нибудь. Слоган компании «Les couleurs parfaites. La tentation absolue» (совершенные цвета, абсолютное искушение) оправдывает себя полностью!

Где: FingerCrossed Beauty Salon, Сверчков переулок, 10 Что: Creative Play Gel, CND Creative Play Gel — линейка гель-лаков с яркой цветовой палитрой и десятью разными текстурами! Появление этой серии в нашей стране все бьютиголики ждали, как манны небесной. Неудивительно! 65 модный оттенков — широкое поле для творческой фантазии и креатива. Их можно смешивать до бесконечности, получая не слишком натуральные, но очень удивительные цвета. У линейки Creative Play Gel много плюсов: мастеру нет необходимости спиливать верхний слой, средства отличаются стойкостью и дают глянцевый блеск. Покрытие совсем не густое — позволяет создать яркий цвет, не утолщая ногтевую пластину. В составе Creative Play Gel почти нет растворителя — из-за пластичности недочеты легко исправить, не удаляя покрытие полностью.

Где: House Of Fame, Пресненская набережная, 2 Маникюрофф, Кутузовский проспект, 4 Что: Lianail

Этот бренд гель-лаков знаком профессионалам и любителям давно. Хорошо пигментирует, долго держится и легко наносится. Сумасшедшие, «вкусные» цвета — дополнительные плюсы. В «меню» Lianail: «клубничное пирожное», «ежевичный джем» и другие «вкусняшки» (например, «сливовое варенье» мимо которых невозможно пройти). Новая коллекция Wish — это четырнадцать новых оттенков с блеском, позволяющих разнообразить классическую картину. Производитель обещать долгую носку без сколов и трещин.

Где: Like Baeuty Nails, Большая Тульская,2 Что: Gelish Harmony Vitagel

Vitagel — лечебная база под гель-лак, улучшающая состояние ногтей и способствующая их росту. Эти витаминный «коктейль» представлен в двух вариантах: Strength и Recovery. Использовать его можно только по показаниям и только на проблемные ногти. Курс — 4-5 процедур. Гелевое покрытие на базе держится отлично — никаких сколов, трещин и отслоек.

Где: Ma & Mi, Большой Заритоньевский переулок, 9