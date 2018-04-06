Анфиса Чехова устроила провокацию

Увлекшись астрологией, ведущая недавно узнала о своем предназначении от человека, составлявшего для нее натальную карту. Оказывается, главной целью существования Анфисы является выявление недостатков вокруг методом провокации и последующее устранение проблем.

Первым делом ведущая решила вскрыть главный, по ее мнению, «нарыв» современного общества — отношение к своему телосложению. Мужчинам и женщинам постоянно навязывают определенные стандарты красоты, достичь которые можно голодом, изнуряющими тренировками и другими способами. Анфиса же попыталась доказать, что любая фигура, полученная от природы или приобретенная тяжким трудом, прекрасна.

Чехова провела совместную фотосессию с подругой, чье тело эксперты различных международных конкурсов признали лучшим и присвоили ей титул Мисс Олимпия. Девушки надели одинаковое нижнее белье и позировали фотографу, лежа рядом на кровати. На снимке не видно, которая из них обладает упругими мышцами. Анфиса и ее знакомая Наталья выглядят одинаково соблазнительно.

Чехова заметила, что гордится своими формами и нередко разглядывает себя в зеркало без одежды. Анфиса призвала подписчиц последовать ее примеру, избавиться от комплексов и принять свое тело.