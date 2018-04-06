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Глава ВТБ заявил, что переживет включение в санкционный список
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Глава ВТБ заявил, что переживет включение в санкционный список 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КОСТИН О ВКЛЮЧЕНИИ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК США: КАКИЕ-ТО НЕУДОБСТВА, ВОЗМОЖНО, БУДУТ, НО ЭТО МЕЛОЧИ, ПЕРЕЖИВЕМ
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