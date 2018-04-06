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Глава ВТБ прокомментировал попадание в санкционный список США
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Глава ВТБ прокомментировал попадание в санкционный список США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава ВТБ Андрей Костин отреагировал на свое включение в санкционный список США.
"Какие-то если неудобства будут, это мелочи", — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Костин также отметил, что последствия его включения в список санкций могут, например, выразиться в невозможности побывать на сессии международного валютного фонда. Но эти сложности можно пережить.
Соединенные Штаты 6 апреля в очередной раз расширили антироссийские санкции. В список включены российские бизнесмены, в том числе Андрей Костин, а также представители государственной власти и ряд компаний. При этом в отношении самого банка ВТБ санкции были введены еще в 2014 году.
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