За сделанное Хейли признание Россия должна сказать США спасибо

Согласно заявлению поспреда США при ООН Никки Хейли , обращенному к новому поколению американцев, США и Россия никогда не станут друзьями. Это тот редкий случай, когда американский дипломат говорит о России чистую правду. Дело в том, что у Соединенных Штатов в принципе нет друзей — и быть не может. Как же должна вести себя в такой ситуации Россия?

Корявые стихи украинской поэтессы Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями» стали в 2014 году одним из ярких символов размежевания России и Украины . И в то же время — явным подтверждением инфантильности «майданного» протеста, стоявшего «за свободу и кружевные трусики».

В последнее время американские СМИ и политики регулярно повторяют формулировки, которые в России привыкли слышать от украинских «небратьев». Так что очередное русофобское заявление постпреда США при ООН Никки Хейли не несет в себе принципиальной новизны. Но в то же время оно крайне важно с точки зрения стратегического планирования отношений с Вашингтоном.

Выступая перед студентами в Университете Дьюка в Северной Каролине, Хейли заявила буквально следующее: «В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы не хотим с ней работать».

Как говорилось в старом анекдоте про начальника концлагеря и окончание войны, «всем спасибо, все свободны».

Отечественные либералы регулярно заявляют, что если допустить их до власти в России, они немедленно подружатся с Америкой. Слова о дружбе регулярно произносились и в начале 90-х годов, когда Москва сдала Вашингтону абсолютно всё, за исключением разве что кодов к пусковым системам ядерных ракет (а если бы сдали и их, никто бы не удивился).

На деле США действительно не готовы — и никогда не были готовы подружиться с Россией. Потому что концепция внешней политики этого государства в принципе не предполагает наличия друзей.

Названые американские «друзья» на самом деле их подчиненные, как страны НАТО и стремящиеся в этот блок. Подчиненных можно подслушивать, и они это стерпят (как Германия ). Можно вмешиваться в их внутреннюю политику, заявляя о том, какие кандидаты хороши, а какие нет (как во Франции ). И так далее — вплоть до практически полной утраты суверенитета, как в Прибалтике или на Украине.

Враги американцев — это все те, кто отказывается им подчиняться. Китай , Россия, Иран Куба — и так далее. Если врагом оказывается слабая страна, её можно разбомбить, как Югославию или Ирак . Если посильнее, ее душат санкциям, как Кубу, Иран, Северную Корею и теперь вот Россию.

Третьего не дано. «Партнерство» может быть только экономическим, но и оно может прекратиться в любой момент, если в Вашингтоне решат, что им это больше невыгодно. «Правила» соблюдаются только до тех пор, пока они устраивают американских политиков.

Словом, поведение США на международной арене — это яркое свидетельство опасности и вреда монополизма. Накануне президент России Владимир Путин на заседании Госсовета говорил о том, сколь негатиавно картели и монополизм влияют на экономику РФ. В масштабах планеты происходит ровно то же самое: доминирующее положение США вредит другим странам. А в конечном итоге вредит и самому Вашингтону, потому что элементы мировой экономической системы взаимосвязаны (как, впрочем, и политической).

Разумеется, Никки Хейли — не президент США. Но являются ли слова Трампа о необходимости «поладить» с Россией предложением дружбы? Вовсе нет. У словосочетания «get along», которое он употребил, выступая перед президентами прибалтийских стран, есть другие значения, помимо «поладить». Например, «уживаться» и «справляться».

Поэтому фраза «ладить с Россией — это хорошо, и все с этим согласны, а кто не согласен — очень глупые люди» — всего лишь констатация того, что игнорировать Россию при принятии решений не самая умная тактика. Так что американцы готовы с ней «уживаться», ведь уничтожить Россию на данном этапе развития оружия массового поражения США могут только ценой собственной гибели.

Итак, США не хотят дружить с Россией в принципе, а не только с нынешней ее властью. Является ли это поводом для огорчения или расстройства? Разумеется, нет. Правда, можно пожалеть о собственной наивности четверть века назад, когда казалось, что с разрушением «железного занавеса» навсегда прекратилась и вражда России с Западом. Известный враг всегда лучше неизвестного, а «партнёр» с явно сформулированными враждебными намерениями лучше, чем тот, кто сегодня клянется в вечной дружбе и благодарит за помощь, а завтра предает, как Болгария

Утрата иллюзий может быть болезненной, но она всегда полезна. О «дружбе» с США надо забыть навсегда. Спасибо, Никки Хейли, мы услышали. США «работают» с Россией, когда им «это нужно», и «наносят удар», когда им «это нужно». Мы будем себя вести точно так же.

Вы там тоже не удивляйтесь, если что.