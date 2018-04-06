Взорвется ли машина, если выстрелить в бензобак из снайперской винтовки?

Ребята из проекта WarGonzo решили провести эксперимент. В качестве мишени они выбрали старенький ВАЗ «копейку» — автомобиль хоть и всякое повидал на своем веку, но остался на ходу и покорно приехал на полигон.

Стрелок использовал известную всем — снайперскую винтовку Драгунова: легендарное оружие, до сих состоящее на вооружении десятков стран мира. С дистанции в 75 метров снайпер-любитель стрелял по машине, стараясь попасть в бензобак.

Как пояснили эксперты, на самом деле задача нетривиальная: чтобы машина взорвалась, нужно попасть в бензобак и не один раз: вытекшее топливо должно воспламениться. Поэтому даже с бронебойно-зажигательными патронами вышло поджечь ВАЗ далеко не с первого выстрела.

В результате, это все же получилось и ВАЗ сгорел, подбитый вражеской пулей. А стрелок повредил себе лоб металлическим ободком прицела.

Покойся с миром, ВАЗ, перед смертью ты хотя бы снялся в кино.