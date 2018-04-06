Тайны бойфренда Юлии Скрипаль: сблизились на фоне игры в приставку

В пятницу, 6 апреля, в телеграм-паблике Mash появилась информация о том, что следователи СКР намерены допросить загадочного бойфренда Юлии Скрипаль — Степана Викеева. Эту информацию «КВ» подтвердила племянница экс-разведчика, которую на неделе опрашивали следователи. Женщина пояснила, что сыщики вычислили гражданского мужа её сестры. Кто же такой этот Степан?

По образованию 30-летний Степан Викеев экономист, выпускник Государственного университета управления. В 2014 году он защитил диссертацию в МГУ им. Ломоносова на кафедре экономической социологии и маркетинга социологического факультета. Тема «Перспективы развития рынка бизнес-образования».

Ознакомиться с научными трудами кандидата экономических наук могли читатели электронного журнала издательства Notabene. В 2014 году была опубликована статья «Основные цели социальных инвестиций» под авторством Степана.

Помимо экономических изысканий, Степан пишет стихи. В интернете есть целый сборник его произведений. Страничка озаглавлена, как «Избитые стенания псевдо-поэта с высоким самомнением».

Стихи тут на любой вкус — есть и философская, и любовная лирика, и даже религиозная. Особенно активно он творил в 2005-2007 годы.

Примечательно, что по рассказам родственников Юлии Скрипаль у неё были натянутые отношения с матерью Степана. Якобы женщина работающая с силовыми структурами не принимает дочь предателя. Сам Викеев теме патриотизма даже посвятил стихотворение.

Не патриот страны я, не герой.

Я патриот себя, своей души.

И у меня есть свой устав… Он мой!

Ему я и готов всю жизнь служить…

(отрывок из стихотворения Степана Викеева «Не патриот страны я, не герой…»).

Мама Степана — Татьяна Васильевна (ей 61 год) — сотрудница ведомства, имеющего отношение к силовым структурам. Заслуги Татьяны Васильевны перед страной отмечены почетной грамотой правительства в 2008 году. В то время она руководила федеральным государственным учреждение комбинат «Сигнал» Федерального агентства по государственным резервам по ЦФО. А с 2014 года она возглавляет Научно-производственное объединение «Институт современных проблем безопасности». Это общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 5 млн рублей, создано в 2014 году. Учредитель — горно-металлургическая компания «Норильский никель» . Основное направление НПО — разработки в области систем корпоративной безопасности, комплексного технического контроля, а также научные исследования в профильной сфере. В этой же структуре, по словам друзей семьи, работал и сам Степан.

Про отца Степана — Владимира известно, что он почти круглый год живёт на даче. Он перенёс операцию на сердце. До проблем со здоровьем Владимира Викеева знали, как хорошего реставратора, который трудился и восстанавливал множество храмов в Подольске

Со слов друзей, Степан и Юлия живут вместе с 2013 года. Они очень сильно сблизились на почве совместных игр в приставку: в последней квартире на Давыдковской улице, где молодые люди проживали, в одной из комнат следователи обнаружили огромную плазму и навороченную видеоигру. Последний раз, когда пару видели вместе друзья — 26 февраля в день рождения Степана. По некоторым данным Юля готовилась замуж за Викеева. После того, как стало известно о том, что Юлию с отцом отравили, Викеев «залёг на дно». Его никто не видел и он перестал выходить на связь, не отвечал на звонки и СМС. Последней, кто видел его из окружения Юлии — это прораб, которая руководила ремонтом на Давыдковской. Женщина пояснила, что Степан вёл себя странно.

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