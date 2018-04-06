Кто кого кошмарит

Один мой знакомый строит дачи. Хорошо это у него получается, от заказчиков отбоя нет. Я у него как-то спросил: «Почему бы тебе не взяться за какой-нибудь большой объект, не поучаствовать в муниципальном конкурсе по госзаказу?»

«Я пробовал, — грустно ответил он. — Но мне сказали, что тридцать процентов от суммы нужно сразу отдать тому, кто конкурсами рулит. А тогда мне нечем будет даже зарплату своим работникам платить, не то что рассчитывать на прибыль. Путь тогда один — халтурить, экономить, подменять материалы, а я так не могу…

А кто-то очень даже может. Как показывает печальная практика последних лет, замена материалов происходит на каждом шагу: дорогих на дешевые, прочных на хлипкие, негорючих на горючие…

Я как-то, придя с работы, заметил, что вода из-под мойки подтекла и образовала лужу. Полез, тронул пальцами накидную гайку — она развалилась, и оттуда ударила мощная струя воды. Если бы это случилось днем, много этажей затопило бы. А ведь это не я покупал эту гайку, неизвестно из чего сделанную и рассыпающуюся в руках на строительном рынке, а фирма, занимавшаяся установкой и подключением посудомоечной машины.

Кто производит эти простейшие сантехнические изделия? Наверняка какое-нибудь малое или среднее предприятие. А кто проверяет, что и как оно делает? Да никто — кошмарить бизнес у нас нельзя. Вот уже третий год, начиная с 1 января 2016 года, предприятия с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек освобождены от проверок. И это при том, что у нас самым лучшим образом умеют выручку вообще не показывать.

При этом надзор в сфере пожарной, экологической, промышленной сохранился. Но толку-то — о пожарах в торговых, развлекательных центрах, жилых домах сообщается чуть ли не каждый день. Иногда с самыми трагическими последствиями, как совсем недавно в Кемерове

Что может сделать надзор, если горючие панели или кабели поставляют все те же предприятия, полностью вышедшие из-под контроля? Горит теперь даже творог и шоколад. В Сети гуляет ролик с поджиганием шоколадной плитки « Россия — щедрая душа», куда, судя по всему, добавляют столько пальмового масла, что его даже потушить в ролике не могут — он тлеет, как битум. ГОСТы теперь тоже не обязательны…

Можно не сомневаться, что у всех малых и средних предприятий, выведенных из-под контроля, прекрасные отношения с местными органами самоуправления. И не только с ними. И у них, как правило, есть все возможности для того, чтобы самим кошмарить население.

А когда-то люди начинают возмущаться сложившейся системой безответственности, кто-то из чиновников смеет заявлять, что обстановку мутит оппозиция. Может, конечно, эти чиновники сознательно занимаются формированием оппозиции, потому что, как показали выборы, ее практически у нас нет, а было бы неплохо иметь для создания системы сдерживания и противовесов.

И такое чувство, что у народа пока больше ответственности за происходящее в стране, чем у тех, кто дорвался до власти и требует откатов за каждый свой шаг. Проблема ведь не ограничивается бытом и социалкой.

Как предупреждал еще Маршак:

Враг вступает в город,

Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице

Не было гвоздя…

АРЕНДА

Проза жизни

Кто дернул Хомчатского — черт ли, шайтан или иная нечистая сила — вряд ли в дальнейшем имело значение. Но, прочитав объявление «Аренда морских яхт», Хомчатский набрал номер.

— Веселый Яхтинг! — отрапортовали в трубку.

— Господин яхтинг!.. — начал общение Хомчатский.

— Яхтинг — фирма! — ненастойчиво поправили его.

— Фирма?! — насторожился Хомчатский. — Надежная?!

В ухо устремились «активы», «уставный капитал», «перестраховка страховщиков» и прочая дребедень, к которой Хомчатский был равнодушен.

— Хватить мямлить! — вспомнил Хомчатский интонации популярного телеведущего. — Пора прокатиться с ветерком!..

— Ветерок? Морской бриз? — скорректировали вопрос арендодатели. — Ноу проблем! Не яхта — самолет! Сорок метров! Шесть кают! Тридцать узлов!

— Такой старый аэроплан, что все узлами завязано? — удивился Хомчатский.

— Узлы — скорость!

Хомчатский хотел сказать, что не намерен шить-пороть на яхте, но решил не раскрывать всех карт.

— Яхта подхватит вас на рейде Ларнаки… — продолжала струить трубка.

— Рейд? — насторожился Хомчатский. — Народная дружина?

— Где Кипр, а где я! — выразил недовольство потенциальный арендатор.

— Мы можем организовать чартер! — попытались подшлифовать ситуацию арендодатели.

— Чары, чары! — проворчал Хомчатский. — Давайте без всякой магии! Во что обойдется это удовольствие?

— Без чартера — десять миллионов!

— Долларов, рублей? — попытался нащупать финансовые буйки Хомчатский, хотя при такой сумме вид валюты не имел для него никакого значения.

— Неделя за десять — почти даром! — забросили крючок арендодатели. — Специально для вас сделана скидку, заложен бонус, предусмотрена рассрочка платежа!..

— Рассрочка? — вдохновился Хомчатский. — Ну, если в рассрочку… Я арендую вашу яхту на пять секунд!.. И просьба: пусть для экономии времени яхта подхватит меня прямо из ванны!

Ведущий — Джангули ГВИЛАВА, E-mail: satira@mk.ru Источник