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Михельсон: Закон о перевозке СПГ по СМП под флагом РФ не влияет на проекты «Новатэка»
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Михельсон: Закон о перевозке СПГ по СМП под флагом РФ не влияет на проекты «Новатэка» 

Прайм 1 час назад
Закон о транспортировке углеводородов по Северному морскому пути только на судах под флагом РФ содержит исключения, которые позволяют ему не влиять на СПГ-проекты "Новатэка", однако компания будет внимательно следить за развитием ситуации, заявил журналистам глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.
"Будем смотреть. Этот закон принят… По крайней мере, те возможности, которые прописаны в этом законе по исключениям каким-либо, по дополнительному рассмотрению, они позволяют ничего не останавливать", — прокомментировал Михельсон возможное влияние данного закона на СПГ-проекты «Новатэка» — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».
Президент РФ в конце прошлого года подписал закон, закрепляющий за судами под флагом РФ исключительное право на морские перевозки нефти, газа, газового конденсата и угля, добытых в РФ и погруженных на суда в акватории Северного морского пути. Документ вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
При этом данная инициатива получила продолжение. Минпромторг подготовил законопроект о том, что с 1 января 2019 года только суда отечественного производства смогут осуществлять подобные перевозки. Также, согласно документу, только суда российского производства могут осуществлять лоцманскую и ледокольную проводку, санитарный, карантинный и другой контроль, хранение нефти и нефтепродуктов, природного газа, газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории Северного морского пути.
Ведомство в марте поясняло, что законопроект направлен на создание приоритетного права использования отечественной продукции, при этом он допускает возможность эксплуатации судов, построенных за пределами России. По документу, весь существующий флот под флагом РФ может использоваться до конца сроков эксплуатации. Кроме того, правительство может принимать решения об использовании судов, построенных за пределами России. Учитывая важность реализации проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», есть все основания полагать, что такие решения могут быть приняты, отмечал Минпромторг.
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