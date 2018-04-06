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«Беременная» Ксения Собчак похвасталась стальным прессом
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«Беременная» Ксения Собчак похвасталась стальным прессом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
После напряженной предвыборной борьбы Ксения Собчак улетела вместе с семьей на отдых в Таиланд. Оттуда она делится с фолловерами фотографиями с сыном и мужем, а также демонстрирует фигуру. Некоторое время назад в Сети появились слухи о второй беременности Ксении. Сама же Собчак предпочитала ничего на них не отвечать. Но теперь же все вопросы отпали сами собой. Вот свежий кадр, на котором Ксения позирует в топе и штанах. Как видишь, никакого намека на живот нет, вместо него у телеведущей и политика стальной пресс, которому можно позавидовать.
Стоит отметить, что после рождения первенца Ксению неоднократно обвиняли в излишней полноте. Поэтому Собчак пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть себе былые формы. Зато теперь она может смело хвастаться своим стальным прессом и фигурой без грамма лишнего веса.
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Фото:Instagram
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