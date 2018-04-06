Бауманские бандиты: почему их считали беспредельщиками

Бауманская ОПГ сформировалась в 1988 году, путем слияния нескольких бригад. Основателем банды считается криминальный авторитет Владислав Ваннер (по другим сведениям — Владислав Выгорбин) по кличке Бобон. Он был весьма образованным: имел несколько легальных бизнесов и в совершенстве владел английским языком. Ваннер работал консультантом фирмы «Тремо», был соучредителем «Тринити Моторс» и совладельцем ресторан «Фидан».

Вместе с Бобоном руководителями ОПГ выступали главы бригад — Валерий Длугач по кличке Глобус, Виктор Коган по кличке Жид, Анатолий Семёнов по кличке Рэмбо. «Бауманские» имели прикрытие со стороны воров в законе, что по тем временам было очень мощной «крышей». Кроме того, они имели воров и в своих рядах — в октябре 1991 года был коронован Длугач. Для Глобуса это был широкий жест со стороны воров, потому что его не хотели короновать из-за возраста (36 лет). Выходец из белорусской деревеньки, еврей по происхождению, Длугач шел к заветному статусу всю свою жизнь.

Позже всех в состав банды вошел Анатолий Семенов. Его «завербовал» Длугач, увидев потенциал бывшего боксера и бизнесмена. Благодаря Семенову банда начала легализоваться: Рэмбо открывал частные предприятия, с помощью которых отмывал деньги и проводил другие мошеннические схемы. Семенов, в отличие от своих «партнеров» по банде, прославился не своей жесткостью, а умом и предпринимательским талантом.

В целом же, «Бауманские» с самого начала зарекомендовали себя как банда «беспредельщиков». Они похищали и пытали множество коммерсантов и не боялись последствий. Именно с этим и связан скорый крах банды: «бауманские» нажили слишком много врагов как среди преступников, так и среди коммерсантов. Особой жестокостью отличался упомянутый выше Глобус. «Деловые переговоры» проходили следующим образом: бизнесмен похищался и вывозился в лес, где его закапывали в землю по шею. На следующее утро он обычно был готов к сотрудничеству путем отписывания всего своего имущества бандитам. Особо упертых преступники оставляли в земле.

Ответная реакция не заставила себя ждать. 10 апреля 1993 года Длугач выходил из здания спорткомплекса «Олимпийский», где отдыхал на дискотеке «У ЛИССа». По пути к своему автомобилю Глобус рухнул, как подкошенный — он получил пулю из снайперской винтовки киллера «курганских» — Александра Солоника. В течение года были убиты все лидеры «бауманских»: Семенов был расстрелян в собственном подъезде; Ваннер был убит Солоником; последним был убит Коган.

В большинстве случаев после убийства руководства ОПГ распадается, однако «бауманским» удалось собраться вновь. В 1995 году сплотить банду удалось судимому за мошенничество Андрею Журавлёву по кличке Терразини. Обновленная группировка объединилась с Аннинской ОПГ.

Новый состав «бауманских» стал осваивать новые «сферы бизнеса», а именно торговлю наркотиками и заказные убийства. При этом члены банды начали мстить Курганской ОПГ, чьи позиции тогда сильно пошатнулись.

Однако союз с «аннинскими» не оправдал себя, в основном по той причине, что Аннинская ОПГ состояла из отморозков и наркоманов. В 1997 году лидер «аннинских» Алексей Шустов и его подручные попали в тюрьму после серии громких убийств. Вслед за ними милиция взялась и за «бауманских». За следующие два года были арестованы практически все руководители ОПГ.

Терразини успел скрыться в Израиле и получить там гражданство. Тогда московская милиция объявила его в розыск по линии Интерпола . В 2001 году он был арестован, а в 2002м экстрадирован в Россию . Это был единственный случай в истории, когда Израиль выдал России своего гражданина. Такое исключение было сделано только после данной гарантии того, что в случае осуждения Терразини будет отбывать наказание в израильской тюрьме.

Как ни странно, после столь масштабной операции все, что смогли предъявить Журавлеву милиционеры — это одно убийство. В 2004 году он был оправдан судом присяжных и вышел на свободу. 30 июня того же года появилась информация о том, что Журавлев был убит в поселке Ершово в Подмосковье . Однако, как выяснилось позднее, был убит однофамилец известного авторитета, предприниматель Александр Журавлев

Члены Аннинской ОПГ были осуждены на различные сроки в зависимости от тяжести преступлений. Лидер банды Шустов получил наказание в виде 25 лет тюрьмы.