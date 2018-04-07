Пушков: США не остановятся на реализации «кремлевского списка»

Сенатор Алексей Пушков считает, что США , скорее всего не остановятся на тех санкциях, которые были объявлены в пятницу.

"Новые санкции США — это реализация «кремлевского списка», — написал он в Twitter, добавив, что новые ограничения введены «вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства».

Такого и в разгар «холодной войны» не было. Это уже ветры ледяной войны", — отметил Пушков.

"И в США на этом, скорее всего, не остановятся", — полагает он.