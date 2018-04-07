Пушков: США не остановятся на реализации «кремлевского списка» 

Сенатор Алексей Пушков считает, что США, скорее всего не остановятся на тех санкциях, которые были объявлены в пятницу.
"Новые санкции США — это реализация «кремлевского списка», — написал он в Twitter, добавив, что новые ограничения введены «вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства».
Такого и в разгар «холодной войны» не было. Это уже ветры ледяной войны", — отметил Пушков.
"И в США на этом, скорее всего, не остановятся", — полагает он.
В пятницу минфин США сообщил о введении новых санкций против России. В новый список включены «семь российских бизнесменов, 12 компаний, которыми они владеют или подконтрольные им, 17 российских высокопоставленных официальных лиц, а также компания по торговле оружием и ее банк». В сообщении ведомства говорится, что эти шаги обусловлены якобы «враждебными действиями России на мировой арене».