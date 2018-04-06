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Карта социальной напряженности по нарушениям правил парковки появится в Подмосковье
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Карта социальной напряженности по нарушениям правил парковки появится в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Территории Подмосковья, где наиболее часто фиксируются нарушения парковки, будут отражены на онлайн-карте социальной напряженности, которую создадут в мобильном приложении «Народный инспектор», сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
«В мобильном приложении «Народный инспектор» мы планируем сделать карту социальной напряженности, которая отражала бы наиболее проблемные места по парковкам. Необходимо фиксировать территории, где автомобилисты чаще всего оставляют машины на газонах и тротуарах. По газонам карта уже готова. Основой информации стали данные, полученные от пользователей мобильного приложения «Народный инспектор». Сервис фиксирует координаты нарушения, которые могут отмечаться на карте», — сказала Витушева.
Она также добавила, что данные по зонам социальной напряженности уже собраны и прорисованы по шести муниципалитетам Подмосковья.
«По итогам работы в 2017 году и в начале 2018 года в Балашихе, Красногорске, Химках, Одинцове, Люберцах, а также в Ленинском муниципальном районе уже прорисованы зоны напряженности. На основании этих данных власти муниципалитетов должны принимать управленческие решения — менять схемы дорожного движения, организовывать дополнительные парковки, создавать искусственные ограждения», — отметила Витушева.
Программный продукт «Народный инспектор» является дополнением мобильного приложения «Добродел». Используя «Народный инспектор», жители могут сообщать о парковке автомобилей на газонах, детских площадках, мешающих вывозу мусора транспортных средствах и сбросе мусора из автомобиля. Для отправки сообщения необходимо зайти в программу, зафиксировать с помощью видеосъемки нарушение и отправить получившийся ролик в Госадмтехнадзор Подмосковья.
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