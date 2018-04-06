Петербургские школьницы жестоко избили одноклассницу 

Всё происходящее снималось на видео, которое попало в социальные сети, сообщает новостной сайт СМИ2. На кадрах видно, как девочке наносят многочисленные удары по лицу и телу. При этом свидетелями драки стали десятки подростков. Они лишь наблюдали, и никто так и не попытался помочь пострадавшей. Причиной подобной агрессии стала неразделенная любовь одной из нападавших. У избитой девушки сломан нос, поврежден глаз, а также многочисленные синяки и гематомы на теле. К этому моменту известны имена всех участниц потасовки. Зачинщицы драки заплатят штраф — по 1500 рублей каждая. Кроме того, обстоятельства конфликта выясняет и прокуратура.