Мусоровывозящие компании Рузского округа перешли на усиленный режим работы

Власти Рузского городского округа Подмосковья поручили мусоровывозящим компаниям в преддверии пасхальных праздников перейти на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В преддверии Пасхи мусоровывозящим организациям дано поручение перейти на усиленный режим работы. В понедельник заслушаю доклад с фотоотчетом. Прошу жителей оперативно проинформировать с фотографиями, где не вывозиться мусор», — написал глава Рузского городского округа Максим Тарханов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что продолжает получать в соцсетях от жителей жалобы на заваленные контейнерные площадки.

«Действительно, в округе остаются проблемы с вывозом мусора с территории наших населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация в бывшем Волковском поселении. Проблема возникла в связи с отказом мусоровывозящей компании «Истра-вейст» обслуживать округ с 1 марта, а также с нестабильной работой по приему нашего мусора на ближайших полигонах», — пояснил Тарханов.