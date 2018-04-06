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Мусоровывозящие компании Рузского округа перешли на усиленный режим работы
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Мусоровывозящие компании Рузского округа перешли на усиленный режим работы 

РИАМО 1 час назад
Фото: В Подмосковье
Власти Рузского городского округа Подмосковья поручили мусоровывозящим компаниям в преддверии пасхальных праздников перейти на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В преддверии Пасхи мусоровывозящим организациям дано поручение перейти на усиленный режим работы. В понедельник заслушаю доклад с фотоотчетом. Прошу жителей оперативно проинформировать с фотографиями, где не вывозиться мусор», — написал глава Рузского городского округа Максим Тарханов на своей странице в Instagram.
Он добавил, что продолжает получать в соцсетях от жителей жалобы на заваленные контейнерные площадки.
«Действительно, в округе остаются проблемы с вывозом мусора с территории наших населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация в бывшем Волковском поселении. Проблема возникла в связи с отказом мусоровывозящей компании «Истра-вейст» обслуживать округ с 1 марта, а также с нестабильной работой по приему нашего мусора на ближайших полигонах», — пояснил Тарханов.
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