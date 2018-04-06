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Наклейка-детектор выявит опасные бактерии в мясе
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Наклейка-детектор выявит опасные бактерии в мясе 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Университета Макмастера в Канаде разработали прозрачный сенсорный «пластырь», способный обнаружить опасные бактерии в мясных продуктах. При контакте с патогенной кишечной палочкой материал начинает светиться. Авторы проекта считают, что со временем подобные детекторы смогут заменить наклейки со сроком годности на упаковках. Статья о разработке опубликована в журнале ACS Nano.
Основа наклейки выполнена из прозрачного и гибкого циклоолефинового полимера (COP). На тонкий слой полимера нанесли дезоксирибозимы — молекулы ДНК, обладающие каталитической активностью и способные расщеплять другие молекулы, в том числе молекулы РНК. Для создания прототипа использовали дезоксирибозим RFD-EC1, который вступает в реакцию только в присутствии кишечной палочки. На наклейке находится слабосветящийся субстрат, чье свечение подавляет белок-«гаситель» (quencher). При появлении кишечной палочки RFD-EC1 активируется и разрушает связь с «гасителем» — наклейка начинает флуоресцировать.
По словам исследователей, ранее такие сенсоры никогда не наносили на гибкую полимерную поверхность. Для изготовления прототипа инженеры применили струйную печать: микроскопические капли вещества распылили на подготовленную основу. Полученный сенсор остается эффективным как минимум две недели. При этом состав наклейки не вступает в реакцию с годным к употреблению продуктом.
Схема работы Sentinel Wrap / © ACS Nano
Разработчики наклеек-детекторов говорят, что технология позволяет создать сенсоры, чувствительные и к другим патогенным бактериям, включая сальмонеллу. Такие наклейки можно размещать в упаковках различных продуктов и напитков. Производство сенсоров сравнительно недорого, поэтому в будущем их можно использовать вместо наклеек с указанием срока годности. Такой метод более надежен, поскольку продукт порой начинает портиться и до окончания срока — например, при неправильном хранении.
Ранее канадские ученые создали детектор для поиска кишечной палочки с помощью вирусов-бактериофагов.
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