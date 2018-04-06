Бактерии в продуктах поможет распознать сенсорный «пластырь»

Опасные бактерии в мясных продуктах теперь можно обнаружить с помощью прозрачного сенсорного «пластыря», который разработали специалисты из Университета Макмастера в Канаде , пишет ACS Nano. Когда материал вступает в контакт с патогенной кишечной палочкой, то изделие начинает светиться. Со временем подобные детекторы могут заменить наклейки со сроком годности на упаковках, уверены авторы проекта.

Основу наклейки составляет прозрачный и гибкий циклоолефиновый полимер (СОР). На тонкий его слой нанесены дезоксирибозимы — молекулы ДНК, которые обладают каталитической активностью и могут расщеплять другие молекулы, включая РНК. Для создания прототипа использовали дезоксирибозим RFD-EC1, вступающий в реакцию только в присутствии кишечной палочки, а на самой наклейке находится слабосветящийся субстрат. Его свечение подавляет белок-«гаситель». Как только кишечная палочка появляется, то RFD-EC1 активируется и разрушает связь с «гасителем» — наклейка начинает флуоресцировать.

Исследователи утверждают, что раньше подобные сенсоры на гибкую полимерную поверхность не наносили. Чтобы изготовить прототип, инженеры использовали струйную печать: микроскопические капли вещества распылили на подготовленную основу. Полученный сенсор действует две недели, причем с годным к употреблению продуктом наклейки в реакцию не вступают.

Специалисты утверждают, что можно создать сенсоры, которые будут чувствительны и к другим бактериям, например, к сальмонелле, и эти наклейки размещать в упаковках продуктов питания и напитков.

По словам разработчиков, производство сенсоров не требует больших затрат, поэтому в дальнейшем можно будет использовать их вместо наклеек с указанием срока годности. И это будет более надежный метод, поскольку продукт портится иногда и до окончания срока, например, при неправильном хранении.

Ранее сообщалось, что куриное мясо оказалось опасным для жизни. Мясо куриных сердец от популярных производителей содержит бактерии, которые могут угрожать здоровью человека. Таковы данные тестов некоммерческой организации «Росконтроль».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ