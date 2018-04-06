Колбяги: что важно знать о самом загадочном народе Древней Руси

В Древней Руси было немало народов, которые со временем исчезли, растворившись в других этносах: чудь, меря, чухонь, весь и т.п. Загадочное племя колбягов стоит особняком в этом ряду, поскольку некоторые исследователи считают, что это даже не народ, а некая социальная группа, существовавшая на северо-западе нашей страны в XI-XII веках. И все же о них упоминается в нескольких памятниках древней письменности, а ряд археологов полагают, что именно колбяги создали приладожскую курганную культуру.

Кто они такие?

Историки, этнографы и лингвисты сломали немало копий в спорах о происхождении и быте колбягов. Например, известный немецкий языковед Макс Фасмер (1886-1962 гг.) высказал мнение, что этноним «колбяги» — это производное от древнескандинавского слова kylfingar. Причем kylfa означает «дубина, кол или разновидность копья». В таком случае выходит, что речь идет о неких людях с дубинами — воинах или бандитах.

Первый из известных историкам законодательных кодексов нашей страны — датированная XI веком «Русская Правда» — содержит несколько любопытных фактов о колбягах, которые упоминаются там наравне с варягами. В частности, говорится, что за укрывательство беглых холопов представители этих двух народов должны выплатить штраф в размере трех гривен в пользу господина, которому принадлежат скрывающиеся люди. Данная мера, очевидно, должна была пресечь побеги челяди, пытавшейся спрятаться среди живших вольно варягов и колбягов, присоединившись к ним. В дополнении к статье «О муже кроваве», которое было внесено в «Русскую Правду» в середине XII века, упоминаются колбяги-язычники, которые «крещения не имея», как и варяги.

Сведения об этом загадочном племени можно найти не только в древнерусских памятниках письменности. В исландском народном сказании XIV века «Сага об Эгиле», содержащем описание похода Торольва Квельдульвссона на территорию Финнмарка (область на севере Норвегии ), повествуется о том, что колбяги (kylfingar) плохо обращались с местными жителями, обложив их данью, а скандинавский герой истребил всех отрицательных персонажей, завоевав себе воинскую славу. [С-BLOCK]

Насколько можно верить таким легендам — вопрос спорный. Однако напрашивается вывод, что колбяги были сильным племенем, ведь иначе жители соседних территорий просто не стали бы платить им дань. К тому же в скандинавской саге земля, на которой жили поверженные героем представители племени kylfingar, названа царством Гардарик, а так викинги часто именовали Русь.

След колбягов можно встретить и в документах Византийской империи. При перечислении отрядов, нанятых на военную службу, они указаны вместе с варягами и другими «лихими людьми», готовыми за деньги сражаться на стороне Константинополя.

Происхождение колбягов, живших на севере Руси, вызывает жаркие споры. Одни ученые считают, что этот народ возник в результате смешения и ассимиляции различных финно-угорских и скандинавских племен, другие причисляют колбягов к братьям-славянам. Есть и оригинальные версии об их тюркском или литовском происхождении.

Финно-скандинавская версия

Наиболее авторитетным экспертом в данной области весь научный мир признает отечественного археолога Дмитрия Мачинского (1937-2012 гг.). Посвятив немало времени изучению колбягов, исследователь пришел к выводу, что они представляли собой этносоциальную группу, состоявшую из потомков приладожских финнов, пришлых скандинавов, а также различных неславянских племен Русского Севера, таких как водь, чудь и чухонь. По мнению Д. А. Мачинского, эти люди жили в новгородских землях и занимались различными промыслами, охотой, сельским хозяйством, торговлей, а также ратной службой в войсках Византии и Древней Руси. Именно они создали так называемую приладожскую курганную культуру.

Дело в том, что на территории северо-западного региона нашей страны археологи обнаружили немало захоронений, сочетающих в себе скандинавские и финно-угорские элементы погребальных обрядов. Ученые полагают, что эти курганы соорудили именно колбяги. Как выяснили историки, на побережье Ладоги издавна обитали норманны и местные финно-угорские народы, затем туда пришли скандинавы, наладившие торговлю пушниной и другими товарами с племенем саамов, мерянами и весью. Со временем потомки всех этих людей и стали именоваться колбягами. [С-BLOCK]

В курганах приладожской культуры ученые находят много оружия и украшений, характерных для скандинавских захоронений. Мечи, боевые топоры, копья и доспехи сопровождали в загробной жизни мужчин, женщин же погребали вместе с браслетами, бусами, зооморфными пряжками и подвесками. Такие курганы возводили наподобие домов, в них помещали кухонную утварь, предметы быта: котлы, сковороды, очажные лопаты, керамические сосуды и т.п. Часто вместе со знатными покойниками закапывали и клады, состоящие из драгоценных камней, золотых и серебряных монет.

Археологи думают, что центральным поселением колбягов был город Алаборг, о котором говорится в скандинавских сагах о Хрольве Пешеходе и Хальвдане Эйстейнссоне. Он располагался, по мнению ученых, на берегу реки Сясь возле деревни Городище. Существование Алаборга датируется 750-920 годами. Вероятно, затем колбяги перебрались в район притоков Вихмеси и Сязнеги.

Славянская версия

Одним из виднейших сторонников славянского происхождения колбягов был известный российский историк Василий Татищев (1686-1750 гг.), который считал их жителями Колобжега — одного из поморских городов. Некоторые специалисты признают колбягов, которых скандинавы называли людьми с дубинами и кольями, социальной группой славян Русского Севера. Они могли быть эдакими представителями местной вольницы, подобными казакам. Свободные люди, не признававшие власть ни официального Новгорода, ни стольного Киева и жившие на побережье Ладоги вместе с финно-угорскими племенами. Они вполне могли совершать набеги на соседей, поэтому в саге об Эгиле Скаллагримссоне колбяги выступают как враги, поверженные доблестным викингом. Да и записаться в армию Византии в качестве наемников, чтобы получать деньги за ратное мастерство — чем не заработок для вольных людей Русского Севера?

Данная версия легко объясняет внезапное и полное исчезновение колбягов, о которых в источниках XIII века уже нет никаких упоминаний. Просто укрепившаяся к тому времени власть Новгородской республики прикрыла эту вольницу. А сами колбяги вынуждены были перейти на службу или работу в местных артелях.

Почему тогда «Русская Правда» причисляет колбягов к чужакам, подобным варягам? Вероятно, потому, что они жили обособленно от представителей племени русов, сохраняя языческую веру, обычаи и традиции.

Кем же были загадочные колбяги? Это один из вопросов, на которые ученые еще ищут ответы.