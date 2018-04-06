Средство от всех болезней: женское обрезание в Викторианской Англии

«Состояние возбуждения, которое возникало очень часто, после операции полностью исчезло, рана полностью зажила, состояние пациентки хорошее. Сексуальное возбуждение ее также не беспокоит», — так писал гинеколог Густав Браун в 1865 году после того, как ампутировал своей пациентке клитор и половые губы. Если тебе кажется, что женское обрезание — традиции далекого нецивилизованного мира, то ты ошибаешься.

На протяжении многих веков мужчины стремились обуздать женскую сексуальность, разобщая женщин с собственным телом, заставляя их думать, что их либидо — это нечто чужеродное, опасное и низменное. Заставляя стыдиться своих гениталий.

Как пишет медицинский историк Лесли Холл , в XIX веке «из-за недостаточного внимания, уделенного клитору в медицинской литературе, лишь несколько врачей могли с уверенностью его найти».

И лучше бы не находили. Так как именно в это время начала появляться новая прослойка эмансипированных женщин, которые жаждали изучать свое тело и получать от него наслаждение, потребовались более жесткие меры по контролю над женской сексуальностью.

Клитеродектомия. К 1860-м годам клитор обвинили в том, что он виновен в нравственной распущенности женщин. Они становятся склонны к истерии и психическим расстройствам и даже могут вести себя «неженственно». Да, врачи в те времена верили, что из-за клитора женщины ведут себя «неженственно». То есть «уклоняются от супружеского долга», «отдаляются от собственного мужа», проявляют агрессию и даже могут ответить колкостью мужу.

Враг клитора

Исаак Бейкер Браун. Так звали человека, в чьих публикациях впервые появилось упоминание ампутации клитора. Он был уважаемым членом медицинского лондонского истеблишмента. Он родился в 1812 году, учился в Хирургическом колледже, оперировал кисты яичников и опухоли. А в 1858 году основал собственную клинику в Ноттинг Хилле. Он назвал ее поэтично и замысловато: «Лондонский хирургический дом для приема леди и респектабельных дам, которые страдают от заболеваний, излечимых хирургически». Не правда ли, витиевато? Впрочем, иногда он выражался короче. Говорил просто «операция».

В одной из своих работ в 1861 году Браун называет одно из состояний «гипертрофией и раздражительностью клитора». Говоря современным языком, обычная мастурбация. Браун утверждал, что «внешнее возбуждение наружных половых органов» отрицательно влияет на женскую нервную систему и даже может стать причиной бесплодия. Впрочем, он тут же уточнял, что «раздражение клитора и чудовищные его последствия часто излечимы».

В качестве лечения в те времена врачи предлагали ставить пиявки на внешние половые губы, принимать холодные ванны и придерживаться диеты. Браун же пошел дальше: он верил, что решение проблемы кроется в «операции». И у него было немало последователей.

Лекарство от «плохой жены»

Бейкер Браун был человеком честолюбивым. Он утверждал, что при помощи своего метода он лечит болезни, которые прежде были неизлечимы. Называя свой метод «гуманным и эффективным», хирург убеждал всех, что клитеродектомия может стать спасением от каталепсии, припадков, истерии, слабоумия и мании. В своих работах он приводит пример женщины, которая прежде, по словам ее мужа, «нападала на него и царапала его кожу, как тигрица». После удаления клитора она «стала во всех отношениях хорошей женой».

17-летняя девушка с каталепсией — состоянием, которое характеризуется ригидностью тела и отсутствием реакции на внешние стимулы, — также, по утверждению Бейкера Брауна, «излечилась». Другая «счастливица» со слабоумием после удаления клитора научилась читать, освоила Библию и даже стала посещать службы.

Отказ от панацеи

Разумеется, сам Бейкер Браун не считал свои действия «варварскими», он искренне верил в то, что приносит добро. Но в медицинских кругах поселились сомнения в эффективности и этичности этой процедуры, а кроме того, в нарушении определенных юридических тонкостей.

В 1866 году Бейкер Браун стал получать негативные отклики на свои действия. Другие профессионалы стали задавать вопросы относительно действенности необычного метода. В одной из статей The Times говорилось, что Бейкер Браун берется за лечение женщин, которые страдают психическими расстройствами. А у клиники хирурга не было соответствующей лицензии, то есть официально он не мог браться за случаи психических заболеваний.

Кроме того, многие утверждали, что методы Бейкер Брауна неэтичны, потому что он не всегда получает согласие. Нет, разумеется, не согласие пациенток, а согласие их мужей или отцов.

Бейкер Браун признался, что иногда он скрывал операции от мужей пациенток, потому что те умоляли его провести операцию в тайне от своих близких. Этот аргумент не убедил специалистов. Бейкера Брауна исключили из медицинского сообщества, его клинику закрыли, а его самого оставили без гроша. Он умер в 1873 году от «размягчения мозга». Хотя его «операция» больше не считалась действенной, ее продолжали практиковать в США . При этом официальный запрет на женское обрезание в Англии вышел только в 1985 году.

Женская сексуальность

Но со смертью Бейкера Брауна медики не поменяли отношение к женской мастурбации. Гинеколог Уильям Эктор в своем трактате 1875 года писал, что «мастурбацию можно охарактеризовать как привычную невоздержанность, провоцирующую заболевания». Он считал, что «как правило, скромная женщина редко желает какого-либо сексуального удовлетворения для себя. Она смиряется с объятиями своего мужа, но главным образом для того, чтобы удовлетворить его… Замужняя женщина не хочет быть поставлена в один ряд с любовницей».

Пройдет еще много лет, прежде чем женская сексуальность обретет собственный «голос», а женщины начнут учиться не стесняться своего тела.

Читайте НАС ВКонтакте