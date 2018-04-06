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«Православные финансовые структуры отличаются крайней степенью ростовщичества и рвачества»
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«Православные финансовые структуры отличаются крайней степенью ростовщичества и рвачества» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я бы предложил всем обращаться за кредитами к тем, кто опубликовал этот фейк. И если они все-таки православные люди, то я бы им посоветовал уйти от процентных отношений, осужденных еще в Ветхом Завете. Я думаю, что найти авторов данного фейка в современном мире достаточно просто. И я предлагаю массово всем людям к нему обращаться.
Я вчера на одном из сайтов, которые претендуют на религиозную экспертизу, видел перепечатку этого материала. Нет никаких церковных структур, нет никаких должностей в РПЦ, которые там упоминаются.
Хотя, надо сказать, что в истории современной церкви опыт создания околоцерковного банка существует. В свое время Всемирный совет церквей, к деятельности которого я отношусь критически, придумал такую штуку, как „Ойкокредит“. Экуменический кредит — это система кредитования малого бизнеса, связанного с религиозными общинами в бедных странах. Однако большого распространения это не получило, но кое-каким людям помогло.
У верующих людей должно быть вложение средств, основанное на доверии, это должно быть беспроцентное вложение. Как это делается у мусульман, как это делается у старообрядцев, как это делается у иудеев внутри их общины. Вот это — правильный путь.
Проблема только в том, что до сих пор финансовые структуры, которые себя позиционировали в качестве православных, как раз отличались крайней степенью ростовщичества и рвачества. И почти все в итоге потерпели крах. Я в этом вижу Божью руку. Потому что негоже христианам заниматься ростовщичеством. За это Бог наказывает.
Я думаю, что в шуточке, которая разлетелась по интернету, „есть доля шутки“. Я подозреваю, что таким образом люди высмеяли некоторые реальные православные бизнес-проекты, которые как раз и стали ярким печальным примером ростовщичества. Но именно поэтому они и рухнули. В такого рода проектах нужны новые честные люди, которым нужно отходить от предпринимательских элит, „у которых рыльце в пушку“, которые, к сожалению, слишком часто общаются с нашими иерархами. Поэтому нужны новые честные люди, которые могли бы привнести духовное измерение в финансовую сферу. У старообрядцев это получалось лучше. Но неужели РПЦ хуже их и не может отказаться от идеи легкого и беспроблемного обогащения. И неужели мы забыли хорошие слова поэта: „Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной“.
Конечно, существуют неформальные финансовые отношения между храмами и прихожанами, когда люди помогают друг другу. Хотя, возможно, это нужно как-то систематизировать, но только не на основе ростовщичества и процента. То есть не так, как это описали авторы недавнего фейка.
А если перейти от фейка к реальности, то надо напомнить, что в скором времени в России — против чего я выступаю — может появиться первый мормонский храм (мормонов я считаю хуже »Свидетелей Иеговы»). Их история, кстати, тоже связана с деньгами. Хотя это не главное в их деятельности. Главнейшее в их деятельности — тайный сбор данных о населении. Например, в 1990-е годы они скупали данные наших региональных архивов. Сегодня вся информация о разных странах мира хранится внутри одной горы в штате Юта. Им это нужно для того, чтобы посмертно крестить людей в свою веру. За ними большое политическое влияние. За ними большие средства. Вот чему надо противодействовать».
Фото: council.gov.ru.
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