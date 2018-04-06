Видео: Американские морпехи получили новый электро-багги

Американские пехотинцы испытали новейший электромобиль — багги Reckless UTV, разработанный компанией Nikola Motor. Электромобиль Reckless UTV (Utility Task Vehicle) это военная версия спортивного багги Nikola NZT. Машину назвали в честь знаменитой лошади Staff Sgt. Reckless (Reckless — безрассудный, бесшабашный), которая во времена войны в Корее в марте 1953 года успешно выполнила 51 боевое задания, перевозя раненых и боеприпасы.

Одно из главных конкурентных преимуществ электробагги — великолепная динамика: авто разгоняется с 0 до 100 км/час за 3 секунды. Она легкая, но способна перевозить 4 морских пехотинцев и вооружение.

Кажется, морпехам понравилось ездить по пустыне в стиле Безумного Макса.

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