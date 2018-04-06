Ещё
Видео: Американские морпехи получили новый электро-багги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: Американские морпехи получили новый электро-багги 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Американские пехотинцы испытали новейший электромобиль — багги Reckless UTV, разработанный компанией Nikola Motor. Электромобиль Reckless UTV (Utility Task Vehicle) это военная версия спортивного багги Nikola NZT. Машину назвали в честь знаменитой лошади Staff Sgt. Reckless (Reckless — безрассудный, бесшабашный), которая во времена войны в Корее в марте 1953 года успешно выполнила 51 боевое задания, перевозя раненых и боеприпасы.
Одно из главных конкурентных преимуществ электробагги — великолепная динамика: авто разгоняется с 0 до 100 км/час за 3 секунды. Она легкая, но способна перевозить 4 морских пехотинцев и вооружение.
Кажется, морпехам понравилось ездить по пустыне в стиле Безумного Макса.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Aston Martin отказывается от электропривода для нового кроссовераСборка Chevrolet Niva приостановлена: автомобили не из чего делатьMercedes-Benz покажет ультра-люксовый электро-седан в 2020 году
Quto.ru: последние новости
Выбраны города для испытания российских автомобилей-беспилотников Видео: Техасская грязь сбила спесь с непобедимого Шерпа Грузинских чиновников отлучают от чёрных «ласточек»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства53
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян532
Путин уволил одиннадцать генералов358
Описана схема переправки российских наемников в Сирию334
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение