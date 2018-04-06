Ещё
Чиновники привлекут общественность к проблеме завода ПВХ-покрытий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновники привлекут общественность к проблеме завода ПВХ-покрытий 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Стратегические направления развития промышленности Орловской области на долгосрочный период обсудили сегодня, 6 апреля, на заседании общественного совета при областном департаменте промышленности и торговли.
В заседании приняли участие представители департамента промышленности и торговли области, руководители промышленных предприятий региона, представители общественных организаций и научного сообщества, сообщает пресс-служба правительства
Руководитель ЗАО «Санофи-Авентис Восток» Ольга Деева отметила, что компания выступает за развитие в Орловской области промышленных производств, которые отвечают всем требованиям безопасности и качества и поддержала инициативу по созданию экспертной группы по экологии.
Участники заседании обсудили проблемы реализации проекта строительства завода по производству ПВХ-напольных покрытий ООО «АйВиСи Рус».
Для всестороннего изучения общественного мнения общественный совет рекомендовал региональному департаменту промышленности и торговли обратиться в Общественную палату Орловской области с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании вопрос строительства завода по производству ПВХ-напольных покрытий на территории региона.
Также было принято решение о формировании из представителей общественности экспертной группы по экологии общественного совета при департаменте промышленности и торговли Орловской области.
Напомним, в Орле завод ПВХ-покрытий должен появиться на улице Итальянской, на базе бывшей «Кока-Колы». ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» выкупило площадку в минувшем году и готовит ее под новое производство. Чтобы приступить непосредственно к строительству и оснащению, нужно сменить санитарно-защитную зону с третьего на второй класс опасности. В этом и сложность. Орловцы выступили против на публичных слушаниях. Прошла серия одиночных пикетов. Против выступили депутаты на мартовской сессии. В проект планируют вложить 3 млрд рублей. На первом этапе анонсировано создание порядка 200 новых рабочих мест.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Орловские депутаты и общественники «принюхались» к заводу ПВХ-покрытий
Горсовет Орла не решился дать добро на завод ПВХ-покрытий
Сообщение Чиновники привлекут общественность к проблеме завода ПВХ-покрытий появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Федеральные трассы Воронежа и Орла получат совместное финансирование В Орловской области появилась своя Венеция В Ливнах заметили неоязычников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства53
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян532
Путин уволил одиннадцать генералов358
Описана схема переправки российских наемников в Сирию334
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение