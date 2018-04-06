Чиновники привлекут общественность к проблеме завода ПВХ-покрытий

Стратегические направления развития промышленности Орловской области на долгосрочный период обсудили сегодня, 6 апреля, на заседании общественного совета при областном департаменте промышленности и торговли.

В заседании приняли участие представители департамента промышленности и торговли области, руководители промышленных предприятий региона, представители общественных организаций и научного сообщества, сообщает пресс-служба правительства

Руководитель ЗАО «Санофи-Авентис Восток» Ольга Деева отметила, что компания выступает за развитие в Орловской области промышленных производств, которые отвечают всем требованиям безопасности и качества и поддержала инициативу по созданию экспертной группы по экологии.

Участники заседании обсудили проблемы реализации проекта строительства завода по производству ПВХ-напольных покрытий ООО «АйВиСи Рус».

Для всестороннего изучения общественного мнения общественный совет рекомендовал региональному департаменту промышленности и торговли обратиться в Общественную палату Орловской области с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании вопрос строительства завода по производству ПВХ-напольных покрытий на территории региона.

Также было принято решение о формировании из представителей общественности экспертной группы по экологии общественного совета при департаменте промышленности и торговли Орловской области.

Напомним, в Орле завод ПВХ-покрытий должен появиться на улице Итальянской, на базе бывшей «Кока-Колы» . ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» выкупило площадку в минувшем году и готовит ее под новое производство. Чтобы приступить непосредственно к строительству и оснащению, нужно сменить санитарно-защитную зону с третьего на второй класс опасности. В этом и сложность. Орловцы выступили против на публичных слушаниях. Прошла серия одиночных пикетов. Против выступили депутаты на мартовской сессии. В проект планируют вложить 3 млрд рублей. На первом этапе анонсировано создание порядка 200 новых рабочих мест.

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