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Новый ФОК планируют достроить в Реутове в конце 2019 года
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Новый ФОК планируют достроить в Реутове в конце 2019 года 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Специалисты подмосковного Главгосстройнадзора провели проверку на строительство ФОКа в городском округе Реутов, возведение планируют завершить в III квартале следующего года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит плановую проверку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, расположенного по адресу: Юбилейный проспект, микрорайон 9А, городского округа Реутов. Плановый срок завершения строительства — третий квартал 2019 года», — говорится в сообщении.
В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению монолитного каркаса здания, устройство несущих конструкций.
Согласно проекту, площадь 3-этажного здания ФОКа составит 8,167 квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий различных социально-возрастных групп населения и тренировочного процесса по хоккею с шайбой и фигурному катанию. В состав комплекса войдет каток с искусственным льдом, два тренажерных зала, бассейн, раздевалки, душевые, медкабинет, тренерская, гардероб, буфет, инвентарные, а также ряд административно-бытовых помещений.
Пропускная способность катка составит 50 человек в смену. Проектом предусмотрено размещение автостоянки на территории. Будет выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы.
Застройщиком выступает ООО «Инвестиционно-строительная компания „Орбита“.
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