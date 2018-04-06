За долги «БашРТС» ограничил подачу тепла в 71 предприятие

pixabay.com В Башкирии 7 предприятий остались без подачи тепла и горячей воды. Еще 71 одно предприятие ограничено в подаче тепла частично. Причиной этого стали огромные долги перед «БашРТС» за отопление и горячую воду — более 8 млрд рублей.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, подача тепла и отопление полностью отключены: Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан (задолженность более 4 млн рублей), МУЭТ Уфы и Управление инфраструктурой транспорта города (суммарная задолженность более 29 млн рублей). Перед тем как полностью отрезать предприятия от пользования благами цивилизации, подача тепловой энергии была ограничена, согласно законодательству.

Руководство ООО «БашРТС» считает, что действия организации абсолютно законны. Отмечено, что юрлица и бюджетные организации являются самыми злостными неплательщиками, в этом винят их руководителей. ООО «БашРТС» грозит, что в будущем все неплательщики будут отключаться абсолютно безжалостно.