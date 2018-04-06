В КБР в 2018 году направят более 25 млн рублей на руслорегулировочные работы

НАЛЬЧИК , 6 апреля. / ТАСС /. На руслорегулировочные работы в Кабардино-Балкарии (КБР) выделят 25,5 млн рублей из федерального бюджета в 2018 году, сообщил в пятницу замминистра природных ресурсов и экологии региона Мурат Апхудов на заседании республиканской комиссии по ЧС. Все средства направят в Эльбрусский район, где в прошлом году прошли разрушительные селевые потоки.

Министерством природных ресурсов и экологии в целях организации безаварийного пропуска паводков 2018 года на территории республики запланирован комплекс противопаводковых мероприятий. В части предотвращения негативного воздействия вод предусматривается второй этап расчистки русла реки Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-Суу в пределах города Тырныауза, второй этап руслорегулировочных работ на реке Кенделен, в пределах одноименного села", — сказал Азубеков. По его словам, на эти цели будет направлен весь объем предоставляемых из федерального бюджета субвенций в сумме 25,5 млн рубле.

По словам замглавы администрации Эльбрусского района Муаеда Азубекова, район является особым в отношении паводка по количеству селеопасных очагов. «Река Герхожан-Суу, по мнению специалистов — самая селеносная на Северном Кавказе. Притоки реки Баксан (Терскол, Иркчат, Адыл-Суу, Камук, Гижгит, Кенделен и др.) представляют особую опасность в разной степени», — отметил Азубеков.

"В черте города Тырныауз продолжается руслорегулировка реки Баксан от моста в районе электрический сетей до места слияния рек Герхожан-Суу и Баксан. Работы проводятся хорошими темпами, есть надежда, что к паводковому периоду состыковка этих двух участков будет завершена. Проведены работы по ремонту мостовых переходов с расчисткой подмостовых пространств с укреплением береговой линии, выполнены масштабные мероприятия по восстановлению автодорог, временно восстановлены шесть мостовых переходов", — добавил он, отметив, что в период паводка местная администрация организует наблюдение за селеопасными реками.

В середине августа и начале сентября 2017 года в Кабардино-Балкарии сошли два крупных селевых потока — в городе Тырныаузе и Приэльбрусье. Во время второго селя погибли три человека, нарушилось газоснабжение шести населенных пунктов, разрушена единственная федеральная дорога, ведущая к курорту «Эльбрус».