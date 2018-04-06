Вертолет вытащил застрявшего среди крокодилов рыбака

На австралийской Северной территории рыболов сел на мель в окружении крокодилов и застрял там на две ночи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Алан Джонс (Alan Jones) отправился рыбачить в одном из приливов реки Виктория. Во время отлива его лодку понесло сильное течение. После неверного поворота она налетела на песчаную отмель. Вода отступила, и рыболов очутился на пляже.

Он не сумел сдвинуть лодку с места и решил дождаться прилива. Через 12 часов вода вернулась, однако глубины не хватало, чтобы плыть дальше. Джонс остался на пляже еще на сутки, но после следующего прилива вода даже не дошла до лодки.

Несмотря на слабый сигнал, австралийцу удалось дозвониться до полиции по мобильному телефону. Он не хотел бросать лодку, стоившую 30 тысяч австралийских долларов (1,3 миллиона рублей), и сумел договориться, что ее отбуксируют к реке вертолетом.

Джонс вернулся с рыбалки на четыре дня позже, чем планировал. За это время мужчине удалось поймать только пять баррамунди — белых морских окуней, которые встречаются в австралийских реках.

В 2017 году сообщалось, что двое австралийских рыбаков увязли в болотистой прибрежной зоне и четыре ночи прятались от крокодилов на крыше своего внедорожника, пока не подоспела помощь.