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Добровольцы помогут подмосковным пенсионерам убрать дворы
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Добровольцы помогут подмосковным пенсионерам убрать дворы 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИАМО
Волонтеры Подмосковья помогут одиноким пожилым людям провести весеннюю уборку. Об этом сообщила начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева, передает РИАМО.
«Инспекторы совместно с волонтерами продолжат оказывать помощь пожилым людям и в весенний период — они наведут порядок на прилегающей к частным домам территории: уберут мусор, ветки и сухостой, отведут талую воду, покосят траву», — сказала она.
По ее словам, этой зимой ведомство активно привлекало волонтеров в рамках акции «Тропинка к дому» для расчистки подходов к домам одиноких пожилых людей в частном секторе. Они расчистили более 300 таких тропинок.
Витушева добавила, что в этом году волонтеры примут активное участие во всех субботниках и работах по озеленению территорий. Добровольцев также привлекут к проведению акции «Лес Победы», которая пройдет в конце октября.
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