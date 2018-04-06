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ДТЭК Рината Ахметова намерена построить крупнейшую на Украине солнечную электростанцию
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ДТЭК Рината Ахметова намерена построить крупнейшую на Украине солнечную электростанцию 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) украинского бизнесмена Рината Ахметова и China Machinery Engineering Company (CMEC) подписали договор на проектирование и строительство Никопольской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 200 МВт в Днепропетровской области, говорится в сообщении ДТЭК.
После завершения строительства Никопольская СЭС станет самой мощной солнечной электростанцией Украины и войдет в топ-3 крупнейших в Европе, отмечает компания.
Строительство Никопольской СЭС начнется в апреле и будет завершено к концу 2018 года. Новая солнечная электростанция ДТЭК будет расположена вблизи города Никополь Днепропетровской области на территории отработанного карьера. Для строительства СЭС будут использованы земли, непригодные для ведения сельского хозяйства. Экологический эффект от работы СЭС будет заключаться в ежегодном сокращении выбросов в атмосферу на 300 тыс. тонн СО2.
Отпуск «зеленой» электроэнергии Никопольской СЭС составит более 280 млн КВт⋅ч ежегодно. Это обеспечит энергопотребление 100 тыс. домохозяйств.
СМЕС входит в группу государственных компаний Sinomach. Реализованный Sinomach портфель проектов в энергетике превышает 4,3 ГВт. Компания ведет деятельность в 150 странах. СМЕС станет инвестором и подрядчиком строительства Никопольской СЭС. Общие инвестиции в проект составят €230 млн
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