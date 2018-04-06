Тренажеры, пакеты для собак и живая изгородь: в Архангельске презентовали проект народного сквера

18 марта жители Архангельска выбирали не только президента страны, но и место в городе, которое стоит благоустроить в первую очередь. Лидером у горожан стал парк отдыха на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Сегодня проект презентовали главе Архангельска Игорю Годзишу

Парк будет находиться за кинотеатром «Русь». Его размер — 2,3124 гектара. 64,5% в парке — зона озеленения. Один газон займет 14 830 квадратных метров. Планируется посадить 389 дерева, правда, пока не ясно, кто их будет садить. На собрании вспомнили пример, когда 5–6 лет назад в городе высадили кедры, которые погибли из-за отсутствия ухода. Какую-то часть посадочных мест предлагают отдать молодоженам, часть — общественным группам.

Чтобы парк с самого начала выглядел не куце, планируется закупить саженцы, которым уже исполнилось 10 лет. В парке будут расти по 28 яблонь и спирей японских, 20 зеленых елей, 17 штук сирени, 66 рябины, 64 барбариса, 91 желтая акация и 75 берез.

Пока не ясно, что делать с собачниками. Обсуждается вопрос выгула собак в определенное время — с 22 до 9 утра. На территории парка поставят специальные автоматы для выдачи пакетов для уборки за собаками.

— Особое внимание в проекте уделялось доступности и возможности заниматься спортом маломобильным группам населения, — сказала главный архитектор города Александра Юницына.

В центре парка будут находиться спортивные тренажеры и площадки, рассчитанные в том числе и на инвалидов-колясочников. Разметка на дорожках позволит безопасно ходить по ним слепым людям.

Игорю Годзишу очень не понравилась идея возвести вокруг парка сплошной забор. Он вспомнил историю из времен, когда он служил, и объект, который он охранял, был обнесен заборами. Теперь у Годзиша ассоциация: когда он видит глухой забор — значит, беда.

— Город заборов — это страшно. Первый творческий позыв у нашей молодежи — нарисовать какую-нибудь пакость. Парк — это открытая зона, не надо там заборов, — сказал Игорь Годзиш.

В итоге забор решили заменить живой изгородью. Это не единственная правка в проект, которая сегодня была внесена. Велодорожка, предусмотренная в парке, занимает в ширину всего полтора метра. На собрании пришли к выводу, что этого недостаточно, и решили расширить её до 2,25–2,5 метров.

На создание парка планируется потратить более 44 миллионов рублей. Из них практически 24 миллиона пойдут на озеленение, 6,4 на уплату налогов и 6 миллионов на водоотведение. На создание парка уйдет 13 месяцев. Сейчас проект находится на госэкспертизе. Кто станет подрядчиком — станет известно уже после проведения торгов.