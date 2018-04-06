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Юнармейцы Екатеринбурга осваивают курс радиосвязи
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Юнармейцы Екатеринбурга осваивают курс радиосвязи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Воспитанники юнармейского отряда «Беркут» изучают телеграфную азбуку, знаки кодировки и готовятся принимать радиограммы на слух. В ближайшее время у ребят появится отдельный оборудованный кабинет для занятий радиосвязью.
Воспитанники екатеринбургского юнармейского отряда «Беркут» осваивают курс радиосвязи.
Еженедельно по субботам школьники собираются и изучают телеграфную азбуку, знаки кодировки и готовятся принимать радиограммы на слух. По словам командира отряда, в ближайшее время у ребят появится отдельный оборудованный кабинет для занятий радиосвязью.
После урока по беспроводной передаче информации юнармейцы изучили пистолет Макарова: его характеристики, устройство и области применения. Инструктор продемонстрировал ученикам порядок неполной разборки-сборки оружия.
ТК «Звезда»: последние новости
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