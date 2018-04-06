Юнармейцы Екатеринбурга осваивают курс радиосвязи

Воспитанники юнармейского отряда «Беркут» изучают телеграфную азбуку, знаки кодировки и готовятся принимать радиограммы на слух. В ближайшее время у ребят появится отдельный оборудованный кабинет для занятий радиосвязью.

Воспитанники екатеринбургского юнармейского отряда «Беркут» осваивают курс радиосвязи.

Еженедельно по субботам школьники собираются и изучают телеграфную азбуку, знаки кодировки и готовятся принимать радиограммы на слух. По словам командира отряда, в ближайшее время у ребят появится отдельный оборудованный кабинет для занятий радиосвязью.

После урока по беспроводной передаче информации юнармейцы изучили пистолет Макарова: его характеристики, устройство и области применения. Инструктор продемонстрировал ученикам порядок неполной разборки-сборки оружия.