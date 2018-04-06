Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: горожане активно участвуют в решении вопросов развития югорской столицы

Во время беседы обсуждалась тема вовлечения общественности в решение вопросов местного значения.

Александр Точенов подчеркнул значимость участия населения в управлении территорией. «Сооуправление общественности и власти подразумевает соответственность за результат. Таким образом, каждый, кто задействован в процессе развития города, стремится работать эффективно, с полной самоотдачей, ориентируясь на качественный итог», — подчеркнул он.

Глава Ханты-Мансийска отметил, что за последние два года в столице Югры существенно повысилась гражданская ответственность и активность горожан. Сегодня более 500 жителей задействованы в публичных обсуждениях по значимым для развития города темам, в муниципалитете работают 13 общественных отраслевых советов. В 2017 году лидеры общественного мнения вошли в городской Общественный совет, начала свою деятельность Общественная инспекция в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального комплекса.

Сегодня жители окружного центра вовлечены в решение вопросов благоустройства, развития дорожно-транспортной сети, капитального ремонта жилого фонда на всех этапах от планирования до приемки готовности объектов. Такой подход позволяет органам власти оперативно получать обратную связь от горожан и повышает эффективность управленческих решений.

Также в ходе встречи обсуждалось проведение форума Уральского Федерального округа «Сообщество», который состоится в Ханты-Мансийске 30–31 мая. Мероприятие инициировано Общественной палатой Российской Федерации и в течение года проходит во всех федеральных округах страны.

Как сообщил заместитель секретаря общественной палаты России, каждый из форумов посвящен той или иной теме федерального масштаба. Участие в мероприятии принимают представители различных Министерств и ведомств, которые при обсуждении актуальных вопросов с представителями общественности, бизнеса и власти, получают информацию о наиболее значимых проблемах в обществе.

После столицы Югры форумы планируется провести в Томске (20–21 июня), Туле (18–19 июля), Калининграде (4–5 сентября), Южно-Сахалинске (26–27 сентября).