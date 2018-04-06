«Лента» в ближайшее время начнет продавать российские бумажные пакеты

«Лента» пообещала в ближайшее время начать продавать бумажные пакеты российского производства, которыми покупатель сможет заменить полиэтиленовые, сообщили в пресс-службе ритейлера.

«В ближайшее время во всех магазинах сети появятся бумажные пакеты российского производства, которыми покупатель при желании сможет заменить привычные полиэтиленовые», — говорится в сообщении.

Ритейлер «Ашан» напомнил, что в 2017 году компания «Ашан ритейл Россия» отказалась от бесплатных пластиковых пакетов на кассах классических гипермаркетов. При этом в пресс-службе «Ашана» подчеркнули, что полиэтиленовые пакеты остаются самыми популярными у покупателей.

В пресс-службе Metro также отметили, что в торговых центрах Metro покупатели имеют возможность приобрести бумажные пакеты.