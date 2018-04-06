Ещё
«Лента» в ближайшее время начнет продавать российские бумажные пакеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лента» в ближайшее время начнет продавать российские бумажные пакеты 

Rambler News Service 1 час назад
«Лента» пообещала в ближайшее время начать продавать бумажные пакеты российского производства, которыми покупатель сможет заменить полиэтиленовые, сообщили в пресс-службе ритейлера.
«В ближайшее время во всех магазинах сети появятся бумажные пакеты российского производства, которыми покупатель при желании сможет заменить привычные полиэтиленовые», — говорится в сообщении.
Ритейлер «Ашан» напомнил, что в 2017 году компания «Ашан ритейл Россия» отказалась от бесплатных пластиковых пакетов на кассах классических гипермаркетов. При этом в пресс-службе «Ашана» подчеркнули, что полиэтиленовые пакеты остаются самыми популярными у покупателей.
В пресс-службе Metro также отметили, что в торговых центрах Metro покупатели имеют возможность приобрести бумажные пакеты.
Ранее ТАСС сообщил, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продвигать в сетевые магазины в России бумажные пакеты отечественной разработки, чтобы снизить вред для экологии от пластиковых пакетов.
Rambler News Service: последние новости
Суд оставил в силе штраф Роспотребнадзора за нарушения при продаже еды в «МакАвто» Патрушев рассказал о возможности российских компаний компенсировать удар от новых санкций «Русал» прокомментировал попадание в санкционный список США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства54
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян540
Путин уволил одиннадцать генералов359
Описана схема переправки российских наемников в Сирию335
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение