«Парламент за 60 секунд». 6 апреля 

Россияне смогут пожаловаться на качество товаров и услуг, в том числе пожарную безопасность, через МФЦ или сайт госуслуг. Соответствующий проект закона внесён в Госдуму, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
К судебной фазе конфликта Telegram и Роскомнадзора привела неправильная позиция руководства мессенджера, которое фактически отказалось от диалога с ведомством, считает депутат от «Справедливой России» Леонид Левин.
За прошедшие полтора года работы седьмого созыва Госдумы депутаты и Правительство смогли выстроить конструктивный диалог и улучшить качество принимаемых законов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании премьера Дмитрия Медведева с фракцией «Единая Россия».
Рост пенсий в России можно обеспечить за счёт легализации всех зарплат в стране, заявил депутат от «Единой России» Андрей Исаев. Он добавил, что для решения этой задачи потребует «определённой системы мер».
Новые санкции, введённые Соединёнными Штатами в отношении российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, — бессмысленный и злой шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Работодателей будут штрафовать за нарушения режима труда и отдыха водителей. Соответствующий законопроект Правительство направило на рассмотрение Госдумы. В частности, в документе прописаны нормы о введении дифференцированного размера штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.
Власти Великобритании, заявляя о производстве «Новичка» в Шиханах Саратовской области, демонстрируют полную некомпетентность и пытаются в очередной раз обвинить РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила сенатор Людмила Бокова. Она отметила, что завод по утилизации полихлорированных бифенилов в Шиханах давно рассекречен и регулярно проходит международные проверки.