Ещё
«Парламент за 60 секунд». 6 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Парламент за 60 секунд». 6 апреля 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россияне смогут пожаловаться на качество товаров и услуг, в том числе пожарную безопасность, через МФЦ или сайт госуслуг. Соответствующий проект закона внесён в Госдуму, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
К судебной фазе конфликта Telegram и Роскомнадзора привела неправильная позиция руководства мессенджера, которое фактически отказалось от диалога с ведомством, считает депутат от «Справедливой России» Леонид Левин.
За прошедшие полтора года работы седьмого созыва Госдумы депутаты и Правительство смогли выстроить конструктивный диалог и улучшить качество принимаемых законов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании премьера Дмитрия Медведева с фракцией «Единая Россия».
Рост пенсий в России можно обеспечить за счёт легализации всех зарплат в стране, заявил депутат от «Единой России» Андрей Исаев. Он добавил, что для решения этой задачи потребует «определённой системы мер».
Новые санкции, введённые Соединёнными Штатами в отношении российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, — бессмысленный и злой шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Работодателей будут штрафовать за нарушения режима труда и отдыха водителей. Соответствующий законопроект Правительство направило на рассмотрение Госдумы. В частности, в документе прописаны нормы о введении дифференцированного размера штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.
Власти Великобритании, заявляя о производстве «Новичка» в Шиханах Саратовской области, демонстрируют полную некомпетентность и пытаются в очередной раз обвинить РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила сенатор Людмила Бокова. Она отметила, что завод по утилизации полихлорированных бифенилов в Шиханах давно рассекречен и регулярно проходит международные проверки.
Парламентская газета: последние новости
Кабмин подготовит план по реформированию Основ пограничной политики к 1 октября Гомосексуалы бегут из Чечни в Бельгию Евросоюз не намерен вводить санкции в отношении «Северного потока — 2»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства54
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян538
Путин уволил одиннадцать генералов359
Описана схема переправки российских наемников в Сирию335
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение