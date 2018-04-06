«Парламент за 60 секунд». 6 апреля

Россияне смогут пожаловаться на качество товаров и услуг, в том числе пожарную безопасность, через МФЦ или сайт госуслуг. Соответствующий проект закона внесён в Госдуму , заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Леонид Левин. К судебной фазе конфликта Telegram и Роскомнадзора привела неправильная позиция руководства мессенджера, которое фактически отказалось от диалога с ведомством, считает депутат от «Справедливой России»

Рост пенсий в России можно обеспечить за счёт легализации всех зарплат в стране, заявил депутат от «Единой России» Андрей Исаев . Он добавил, что для решения этой задачи потребует «определённой системы мер».

Новые санкции, введённые Соединёнными Штатами в отношении российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, — бессмысленный и злой шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой

Работодателей будут штрафовать за нарушения режима труда и отдыха водителей. Соответствующий законопроект Правительство направило на рассмотрение Госдумы. В частности, в документе прописаны нормы о введении дифференцированного размера штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.